Самолет-разведчик U-2 ВВС США выполнил полет с искусственным интеллектом.

Старейший американский самолет-разведчик U-2 15 декабря 2020 г. стал первым военным пилотируемым аппаратом ВВС США, совершившим полет с искусственным интеллектом (ИИ) в качестве второго пилота.
Эмблема Главного авиационного командования ВВС США
Поднявшись с аэродрома базы ВВС Бил (шт. Калифорния), U-2 летел с алгоритмом ИИ, который управлял разведывательным и навигационным оборудованием во время местного учебного вылета. Алгоритм, разработанный Федеральной лабораторией U-2 при Главном авиационном командовании ВВС США (Air Combat Command) и названный ARTUµ в честь дроида, служившего вторым пилотом во франшизе «Звездных войн», взял на себя задачи, обычно выполняемые пилотом. Тем самым летчик смог сосредоточиться непосредственно на управлении полетом.
Согласно публикациям, лаборатории использовала более полумиллиона смоделированных учебных миссий для построения алгоритма, который взял на себя управление разведывательным оборудованием самолета после взлета. Сценарий обучения был сосредоточен на моделировании ракетного удара, при котором ARTUµ обнаруживал ракетные установки противника, а пилот отслеживал обстановку в окружающем воздушном пространстве – оба использовали РЛС U-2.
Самолет-разведчик U-2 ВВС США
Полёт происходит более чем через два месяца после того, как Федеральная лаборатория U-2 также осуществила ещё один первый полёт, используя систему с открытым исходным кодом Kubernetes для обновления полётного программного обеспечения.
Выступая 14 декабря 2020 г. на первом виртуальном форуме Doolittle Leadership Center, У.Ропер сказал, что внедрение ВВС ИИ в свои военные системы, такие как самолет-разведчик U-2 и разрабатываемая продвинутая система боевого управления, позволяет американским военным оставаться впереди наступающих противников, таких как Китай. По его словам, системы вооружения с поддержкой ИИ – от спутников, до пультов операторов операционных центров, а затем и до кабин пилотов – необходимы для более быстрого и эффективного замыкания цепочки поражения.
Уилл РОПЕР, помощник министра ВВС США
По материалам ресурса www.airforcemag.com