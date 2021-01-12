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Самолет-разведчик U-2 ВВС США выполнил полет с искусственным интеллектом

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Самолет-разведчик U-2 ВВС США выполнил полет с искусственным интеллектом
Самолет-разведчик U-2 ВВС США выполнил полет с искусственным интеллектом.
Источник изображения: invoen.ru

Старейший американский самолет-разведчик U-2 15 декабря 2020 г. стал первым военным пилотируемым аппаратом ВВС США, совершившим полет с искусственным интеллектом (ИИ) в качестве второго пилота.

Эмблема Главного авиационного командования ВВС США


Поднявшись с аэродрома базы ВВС Бил (шт. Калифорния), U-2 летел с алгоритмом ИИ, который управлял разведывательным и навигационным оборудованием во время местного учебного вылета. Алгоритм, разработанный Федеральной лабораторией U-2 при Главном авиационном командовании ВВС США (Air Combat Command) и названный ARTUµ в честь дроида, служившего вторым пилотом во франшизе «Звездных войн», взял на себя задачи, обычно выполняемые пилотом. Тем самым летчик смог сосредоточиться непосредственно на управлении полетом.

«Новаторский полет ARTUµ завершает наш трехлетний путь к превращению в цифровую силу», - сказал Уилл РОПЕР (Will ROPER), помощник министра ВВС США по закупкам. «Введение ИИ в безопасное управление военной системой США впервые открывает новую эру человеко-машинного объединения и алгоритмической конкуренции. Неспособность реализовать весь потенциал ИИ будет означать уступку преимуществ в принятии решений нашим противникам».

Согласно публикациям, лаборатории использовала более полумиллиона смоделированных учебных миссий для построения алгоритма, который взял на себя управление разведывательным оборудованием самолета после взлета. Сценарий обучения был сосредоточен на моделировании ракетного удара, при котором ARTUµ обнаруживал ракетные установки противника, а пилот отслеживал обстановку в окружающем воздушном пространстве – оба использовали РЛС U-2.

Самолет-разведчик U-2 ВВС США


«Мы знаем, что для победы в будущем конфликте с равным противником, мы должны иметь решающее цифровое превосходство», - заявил в пресс-релизе начальник штаба ВВС генерал Чарльз К. БРАУН-младший (Charles Q. BROWN Jr.). «Искусственный интеллект будет играть решающую роль в достижении этого превосходства, поэтому я невероятно горжусь тем, чего добилась команда…»

Полёт происходит более чем через два месяца после того, как Федеральная лаборатория U-2 также осуществила ещё один первый полёт, используя систему с открытым исходным кодом Kubernetes для обновления полётного программного обеспечения.

Выступая 14 декабря 2020 г. на первом виртуальном форуме Doolittle Leadership Center, У.Ропер сказал, что внедрение ВВС ИИ в свои военные системы, такие как самолет-разведчик U-2 и разрабатываемая продвинутая система боевого управления, позволяет американским военным оставаться впереди наступающих противников, таких как Китай. По его словам, системы вооружения с поддержкой ИИ – от спутников, до пультов операторов операционных центров, а затем и до кабин пилотов – необходимы для более быстрого и эффективного замыкания цепочки поражения.

Уилл РОПЕР, помощник министра ВВС США


«Если нет ИИ как части этой цепочки … то лучший оператор в мире может проиграть посредственному пользователю, который имеет поддержку ИИ…У нас будет преимущество операторов, если мы дадим им преимущество ИИ. Это создаст затруднительный эффект для противников, которым теперь придется противостоять как нашим людям, так и нашему ИИ. Но если мы этого не сделаем, мы будем просить людей попытаться замкнуть [боевой] цикл против машины, которая способна принять миллион различных решений, прежде чем человек сможет даже прочитать дисплей. И это слишком большой риск для следующего поколения наших пилотов и космических специалистов…»

По материалам ресурса www.airforcemag.com

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Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
AI
Военные учения
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