Горные мотострелки ЮВО получили партию модернизированных бронированных тягачей-транспортеров

Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области.

ЦАМТО, 11 января. Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в горных районах на юге России получили по гособоронзаказу партию из более чем 50 модернизированных малых тягачей легкобронированных (МТ-ЛБ ВМ1К).

Данная модификация хорошо зарекомендовавшего себя тягача приспособлена для работы на высокогорье, оснащена современным отечественным двигателем ЯМЗ-238БЛ-1 повышенной мощности в 310 л.с. Внутри машины размещена новая радиостанция, а также новый отопитель для десантного отсека, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа от 8 января.