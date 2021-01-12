Около 50 топливозаправщиков получили воинские части и соединения ЦВО в 2020 году

ЦАМТО, 11 января. Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) получили в 2020 году около 50 современных топливозаправщиков.

Техника поступила в соединения и в воинские части, дислоцированные в 11 регионах ЦВО. Данная техника предназначена для заправки автомобильной и бронетанковой техники. Машины показала свою высокую эффективность в заправке техники в полевых условиях во время проведения тактических и тактико-специальных учений ЦВО, а также во время проведения всеармейских игр и при ликвидации последствий экологического загрязнения г.Усолье-Сибирское в Иркутской области.

В том числе, поступили 12 автоцистерн на базе автомобиля "КамАЗ". Особенностью данной машины является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания 7,62-мм пуль.

Автотопливозаправщик АТЗ-7-5350 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки автобронетанковой и автомобильной техники горючим при температуре воздуха от – 45 до +50 град. С.

АТЗ-7-5350 может эксплуатироваться в районах, расположенных на высоте до 4500 м над уровнем моря с преодолением перевалов до 4650 м, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа от 7 января.