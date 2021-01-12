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ЦАМТО

В 2020 году РВСН полностью перешли на цифровые технологии передачи информации

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Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 11 января. Динамика поставки в РВСН новых образцов техники связи позволила к концу 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.

В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.

Ракетные войска стратегического назначения оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках государственных контрактов РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, арсеналы РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове.

Реализация намеченных мероприятий позволит достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, по управлению подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения РВСН от 8 января.

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