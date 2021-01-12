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ЦАМТО

Минобороны Индии намерено приобрести 56 самолетов C-295

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 11 января. По информации индийских СМИ, Минобороны Индии намерено подписать контракт ориентировочной стоимостью 2,5 млрд. долл. на поставку средних самолетов ВТА для замены состоящих на вооружении ВВС страны устаревших Avro-748.

Как сообщает Hindustan Times, проект по оснащению ВВС самолетами C-295 будут совместно реализовывать Airbus Defense and Space и Tata Advanced Systems Limited (TASL) в рамках инициативы Make-in-India.

По информации официальных источников, в соответствии с контрактом, Airbus поставит первые 16 самолетов в полностью готовом виде, а остальные 40 машин будут собраны в Индии на предприятиях компании TASL.

В своем ежегодном отчете Министерство обороны Индии подтвердило, что в настоящее время проект закупки 56 самолетов C-295 с участием индийского производителя находится на стадии одобрения финансирования, и контракт, вероятно, будет подписан в ближайшей перспективе.

По информации источника в Министерстве обороны, закупка является первым проектом, который предусматривает участие частных компаний и может стать толчком для развития национальной оборонной промышленности.

Хотя C-295 предназначены для замены Avro-748, новый самолет также сможет использоваться для выполнения более сложных задач, которые в настоящее время возложены на Ан-32.

Avro-748 были приняты на вооружение в начале 1960-х гг. и давно должны быть заменены. При этом в перспективе C-295, вероятно, заменит и имеющиеся Ан-32.

Предполагается, что первые 16 самолетов будут поставлены в течение двух лет после подписания контракта, а 40 самолетов будут собраны на территории Индии в течение восьми лет.

Как отмечается, самолет C-295 может осуществлять взлет/посадку на коротких неподготовленных ВПП и выполнять различные задачи в сложных погодных условиях.

В качестве дополнения следует отметить, что согласно данным годового отчета Минобороны Индии, контракт на покупку 83 легких боевых самолетов LCA Mk.1A для ВВС Индии, вероятно, также будет подписан с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) после утверждения Комитетом правительства по безопасности. Министерство обороны одобрило эту закупку в марте прошлого года. Ожидается, что стоимость продажи составит 380 млрд. рупий. В итоге общее количество заказанных самолетов "Теджас" достигнет 123 ед.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
C-295 CASA
Ан-32
Компании
Airbus
HAL
Tata Motors
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