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Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" поступит на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО в 2021 году

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Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ"
Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ".
Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

ЦАМТО, 11 января. Восемнадцать единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" впервые поступит на вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа в 2021 году.

"Коалиция-СВ" оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстр./мин, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

152-мм самоходная гаубица "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В состав вооружения гаубицы также входит дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм.

Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет задействован в международном учении "Запад-2021", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа от 5 января.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Корд
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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