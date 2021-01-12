Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" поступит на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО в 2021 году

ЦАМТО, 11 января. Восемнадцать единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" впервые поступит на вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа в 2021 году.

"Коалиция-СВ" оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстр./мин, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

152-мм самоходная гаубица "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В состав вооружения гаубицы также входит дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм.

Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет задействован в международном учении "Запад-2021", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа от 5 января.