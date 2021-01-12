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ЦАМТО

Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР

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Истребители МиГ-21
Истребители МиГ-21.
Источник изображения: © РИА Новости / К. Куличенко

ЦАМТО, 11 января. Единый лот из 20 сверхзвуковых истребителей МиГ-21 в различных модификациях, приобретенных Нигерией у СССР в 1975 году, выставлен на аукцион на сайте trade-a-plane.com, сообщило 30 декабря агентство "РИА Новости".

По данным агентства, в 1975 году Нигерия приобрела у Советского Союза 25 МиГ-МФ и 6 МиГ-21УМ (учебно-боевая версия) – поныне самых массовых истребителей третьего поколения и самых распространенных сверхзвуковых самолетов в истории.

Машины поставили на хранение в начале 1990-х с развалом СССР, который до этого времени оказывал Нигерии материально-техническую помощь.

МиГи продаются лотом из 20 машин, среди которых пять МиГ-21МФ, четыре МиГ-21УМ и 11 МиГ-21бис. Налет – от 43 до 547 часов.

Предполагается, что вместе с самолетами победитель аукциона получит 15 новых двигателей и запчасти.

Согласно публикации, посредником в этой сделке выступает базирующаяся в США компания Inter Avia Group LLC., специализирующаяся на международных сделках по продаже и лизингу самолетов и вертолетов, а также комплектующих к ним, передает "РИА Новости".

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Страны
Нигерия
Россия
США
Продукция
МиГ-21
Проекты
ИТ
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2 комментария
№1
12.01.2021 14:46
Купить бы для музеев.
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№2
12.01.2021 19:56
Да куда уж больше?
С таким крохотным налетом, 15-ю новыми двигателями и запчастями, купит какая-нибудь голливудская киностудия или частный американский аэроклуб.
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