Российские миротворцы возвели третий модульный городок в Нагорном Карабахе

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты материально-технического обеспечения министерства обороны России возвели еще один блочно-модульный городок в населенном пункте Каракенд, сообщили в Минобороны РФ.

"О заселении 60 человек в новый модульный городок, возведенный для создания комфортных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, доложили заместителю Министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван.