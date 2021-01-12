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Интерфакс-АВН

Российские миротворцы возвели третий модульный городок в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы в Карабахе
Российские миротворцы в Карабахе.
Источник изображения: Арам Нерсесян/РИА Новости

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты материально-технического обеспечения министерства обороны России возвели еще один блочно-модульный городок в населенном пункте Каракенд, сообщили в Минобороны РФ.

"О заселении 60 человек в новый модульный городок, возведенный для создания комфортных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, доложили заместителю Министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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