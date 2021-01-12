Низколетящие израильские истребители распугали ливанцев

Израильские военные самолёты и беспилотные летательные аппараты совершили сегодня, 10 января, беспрецедентные по своей интенсивности нарушения воздушного пространства Ливана. Боевая авиация еврейского государства была замечена над Бейрутом и его пригородами, что вызвало панику среди жителей арабской республики, всё ещё не оправившейся от разрушительного взрыва 4 августа 2020 года в порту ливанской столицы, сообщает местный новостной портал Naharnet.

Согласно информации, многоцелевые истребители ВВС Израиля совершили облёт Бейрута, Сидона и Кесервана на малой высоте.

Ливанский телеканал Al Jadeed передал, что израильские самолёты также нарушили воздушное пространство страны на малой высоте над её южными районами Тира и Бинт-Джубайля.

В последние недели Израиль резко активизировал свои полёты в ливанском небе, откуда он регулярно бомбит цели в соседней Сирии, отмечает Naharnet.

В предыдущие месяцы во многих случаях вторжения израильской авиации из неба арабской республики наносились ракетные удары по целям в Сирии, чтобы снизить риск поражения истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля со стороны сирийской ПВО, которая располагает поставленными Россией зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-300.

Как сообщало EADaily, интенсивность полётов израильских ВВС в ливанском воздушном пространстве возросла с конца минувшей осени из-за опасений Тель-Авива по поводу возможных вооружённых вылазок бойцов шиитского движения «Хизбалла» в ответ на убийство 27 ноября иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он погиб в результате атаки под Тегераном, ответственность за которую Иран возложил на спецслужбы Израиля.