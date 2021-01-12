Войти
ИноСМИ

Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)

2307
7
-5
Сборка Су-57 на КнААЗ
Сборка Су-57 на КнААЗ.
Источник изображения: aviation21.ru

Российский Су-57 обладает преимуществами сразу двух истребителей — Су-27 и F-22 — отличной маневренностью и большим отсеками вооружения. Но на этом его достоинства заканчиваются, пишет пользователь «Сины». По мнению автора, Су-57 далеко до того, чтобы считать истребителем передового уровня.

Истребитель Су-57 - это боевой самолет новой эры Военно-воздушных сил России, предназначенный для замены истребителя Су-27, завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по морским и наземным целям противника. Его основными боевыми целями являются американские истребители-невидимки F-22 и F-35. В особенности истребитель F-22, который представляет собой двухмоторный тяжелый передовой истребитель с превосходной скрытностью и высокой маневренностью, поэтому русские считают его раздражающим "бельмом на глазу". Истребитель F-35 обладает низкой скоростью полета и плохой маневренностью, поэтому на него русские смотрят с пренебрежением. Однако военные России также усвоили передовую авионику F-35 и его конструкцию большого отсека вооружений. Таким образом, истребитель Су-57, насколько это возможно, обладает преимуществами сразу двух американских самолетов: превосходной маневренностью и большими отсеками вооружения!


Сборка истребителя Су-57.
Источник: n.sinaimg.cn

Недавно в России опубликовали снимки из сверхсекретного цеха изготовления и сборки фюзеляжа самолета Су-57. На фотографиях видны детали производства воздухозаборника истребителя, в том числе подводящего воздухопровода, а также интересная конструкция каркаса и рам. Судя всему, внешний вид в основном продолжает конструкторские идеи истребителя Су-27, но в деталях присутствует некоторая модернизация. Однако по сравнению с передовым мировым уровнем, можно только сказать, что самолету там "совершенно нечего делать".


Сборка истребителя Су-57.
Источник: n.sinaimg.cn

Всем известно, что конструкция каркаса фюзеляжа истребителя Су-27 особенно слаба. Любители военной техники шутливо окрестили его "Печенье-27" (игра слов: иероглиф 苏 (sū) изменяется на 酥 (sū), что означает рассыпчатое печенье или что-то размякшее, прим. пер.). Основная причина кроется в том, что самолет получился слишком большой по размеру, и, чтобы контролировать вес, проектировщики разработали конструкцию с чрезвычайно малой прочностью. В окантовке воздухозаборника, где используется большое количество металлических каркасов, добавлено лишь несколько рам. На истребителях Су-57 впервые воплощается 100%-ная рамная конструкция, а прочность самолета достигла уровня конструкций нового поколения.


Сборка истребителя Су-57.
Источник: n.sinaimg.cn

Что еще интереснее - на опубликованных изображениях каркаса видна одна особенность. На снимке соединенных рам в каркас он странным образом делится на две части: одна - черная крайняя горизонтальная рама, другая - желтая рама, и обе рамы по краям объединены с помощью крепежей. Обычно в каркасе самолета используется один материал, а у подобной российской конструкции есть свои достоинства. Детали из черного титанового сплава частично усилены, чтобы взять на себя вес тяжелых креплений под воздухозаборником. Делать весь каркас из титанового сплава было бы слишком дорого, а прочности алюминиевого сплава было бы несколько недостаточно.

С другой стороны, в этом самолете также используется достаточно "неожиданный" материал - алюминиевый сплав в качестве внутренней и внешней обшивки воздухозаборника. Кроме использования деталей из титанового сплава для передней кромки, воздухозаборник почти полностью создан на основе традиционной конструкции истребителя третьего поколения. С этой точки зрения, использование мягкого алюминиевого сплава для обшивки воздухозаборника и большей части соединяемых заклепок показывает, что все еще существует разрыв в целое поколение между Россией и Китаем с Соединенными Штатами в разработке и производстве передовых воздухозаборников!

Будучи трубопроводом высокого давления, воздухозаборник имеет большое значение для авиационных двигателей. Он должен не только снижать турбулентность потока воздуха в двигатель, но и обеспечивать его пригодность для полетов на высоких и малых скоростях. Более распространенным требованием является предотвращение попадания мусора или посторонних предметов в воздухозаборный канал. До изобретения истребителей поколения F-22 и F-35 почти любой передовой истребитель не мог избежать подобного затруднения: заклепки воздухозаборника выпадали и повреждали лопасти двигателя! Чем более совершенным был двигатель и чем большей тягой он обладал, тем сильнее было всасывание воздуха и тем большее давление оказывалось на заклепки, а значит, тем чаще происходили подобные происшествия. Окончательное решение стало таковым: использовать слой из углеродного волокна и сделать внутренние стенки полностью гладкими, убрать заклепки и уменьшить защиту. Таким образом, в современных самолетах положили конец заклепкам!

Как мы можем получить такой передовой воздухозаборник? Основной проблемой оставалась производственная мощность композиционных материалов. В настоящее время развитые страны добились большого прогресса в производстве высокопроизводительного углеродного волокна. Многие страны, включая США, европейские государства и Японию, успешно разработали сверхпрочное углеродное волокно. Большая часть компаний в Китае овладела передовыми технологиями в создании высокопрочного углеродного волокна T700 и T800, и эти материалы начали использоваться в производстве значительной части военных и гражданских самолетов. Композиционные материалы могут применяться не только как компоненты горизонтального и вертикального оперения крыла самолетов, но и являются самым лучшим выбором для изготовления воздухозаборников самолетов.

После образования России на месте Советского Союза исследования и разработки высокопрочного углеродного волокна в ней более не проводились. Поэтому, видя, что Соединенные Штаты, Япония и Китай могут проектировать и создавать передовые воздухозаборники, русские могут только открыто завидовать, не имея возможности что-то либо сделать. Аналогичная ситуация возникает и в области авионики. Китай успешно завершил разработку ряда радаров с активной фазированной антенной решеткой, но России для этого не хватило мощи, вплоть до того, что ей пришлось импортировать жизненно важные компоненты передатчиков и приемников из Китая.

Что касается уровня конструирования самолетов, то в последние десятилетия Россия добилась значительного прогресса. Частично этому способствовала популяризация передового программного обеспечения для тестирования конструкций. Это также "эффект перелива" передовых западных гражданских технологий в военную отрасль России. Однако с точки зрения исследований и разработок материалов русские все еще очень сильно отстают. "Без риса даже искусной хозяйке каши не сварить" (обр. из "ничего" ничего и не сделаешь, прим. пер.), поэтому без достаточных вложений средств и усилий русские не смогут получить передовой самолет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Су-27
Проекты
АФАР
Похожие новости
10.01.2017
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
19.05.2015
Что защитит наше небо от «хищников»
06.05.2013
Лидеры прежние
01.03.2012
Китайский истребитель 5 поколения
14.01.2011
Китайская «невидимка»
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
7 комментариев
№1
12.01.2021 07:45
очень сильно удивило вот это: "Всем известно, что конструкция каркаса фюзеляжа истребителя Су-27 особенно слаба. Любители военной техники шутливо окрестили его "Печенье-27" "

Впервые про такое слышу и просто не могу сопоставить это с уровнем перегрузок, которые испытывает самолёт во время манёвров, которые никакой другой (кроме лёгких спортивных) повторить не может.
И что это за любители военной техники, которые так детально знают слабые места конструкции Су-27?

Как по мне, вот эти строки: "...разработали конструкцию с чрезвычайно малой прочностью. В окантовке воздухозаборника, где используется большое количество металлических каркасов, добавлено лишь несколько рам. ", следует переводить на русский язык так: "советские инженеры КБ Сухой были на столько классными, что без компьютеров и американского софта смогли разработать надёжную конструкцию, использовав минимум силовых элементов. Чего не смогли повторить ни инженеры США, ни инженеры ЕС, а тем более инженеры Китая. Поэтому самолёты Су летают как НЛО, а не как скоростные утюги вроде европейских или американских."

Вот это нормальный перевод. А если китайцы, копируя советский самолёт получают "ломающиеся печеньки", то это их проблемы.
И уж точно не Китайцам стебаться на счёт того, что американский софт усилил возможности российских КБ. В их авторстве эти слова читаются как и..нистический сюр.

PS при всём уважении к китайскому государству, уверенно идущему к мировому лидерству в науке и технике под чутким руководством КПК. ;))
+10
Сообщить
№2
12.01.2021 12:43
А по мне так адекватный Китайский анализ , учитывая то , что в 90_х у нас почти ничего не производилось
0
Сообщить
№3
12.01.2021 13:36
По моему, это что-то вроде "яндексовского дзена" на sina.com, где большинство материалов пишут "эксперты" 70-лвл, которые сейчас имеют много свободного времени в связи с ковид-19, т.к. не ходят в школу.

Заходишь в поиск на yandeх.ru, и, если колёсико дрогнуло вниз, начинаешь читать какой-то вроде интересный материал, а потом с ужасом понимаешь, его уровень: компиляция общеизвестных фактов или вообще отсебятина.

Тренирую волю, - убираю палец с колеса на yandeх.ru :) Либо, когда не забываю, пользуюсь ya.ru - поисковая страница яндекса без рекламы. А так - гугл.
+1
Сообщить
№4
12.01.2021 14:42
"Без риса даже искусной хозяйке каши не сварить"
Надо русские сказки читать, типа "Каша из топора". А то - искусная хозяйка, печенье...
+2
Сообщить
№5
12.01.2021 15:54
По высокопрочному углеродному волокну он наверное прав. Помнится еще Соломонов (МИТ) в своем интервью косвенно об этом намекал.
+2
Сообщить
№6
12.01.2021 18:55
Цитата, Peter Tsk сообщ. №3
Сегодня по своим вопросам зашел Главный металлург. Я быстренько нашел фотографию воздухозаборника со сложнопрофилированной титановой (или не титановой?) защитной передней кромкой, дождался пока он освободится и показал. К.т.н. цокнул и одобрительно кивнул. Во время краткого пересказа оценки от китайского эксперта 70-го уровня он поднял брови, потом сдвинул брови и заключил - "займись делом".
Цитата, Peter Tsk сообщ. №3
Либо, когда не забываю, пользуюсь ya.ru - поисковая страница яндекса без рекламы.
Запрос можно вводить прямо в строке на главной странице Яндекс-браузера, не заходя на ya.ru/yandeх.ru, а сам браузер настроить так чтобы он открывался при включении компьютера. Фотографии и переводчик на Y лучше, да и в целом - патриотичнее чем Гугл. Впрочем и Яндекс - фирма не российская, а голландская :(
0
Сообщить
№7
12.01.2021 20:13
китайское печенье с предсказаниями в виде статьи )))
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 22:07
  • 7
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 12.01 22:06
  • 353
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.01 21:01
  • 27
Общество и война
  • 12.01 20:41
  • 2
Институт «Звездных Войн»
  • 12.01 20:39
  • 2
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
  • 12.01 20:25
  • 10
Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтфлота
  • 12.01 20:17
  • 4
На Восточном построят стартовый стол для ракеты "Амур"
  • 12.01 20:13
  • 7
Фотографии каркаса фюзеляжа истребителя Су-57: отсталость материалов и технологий снижают уровень проектирования самолетов! (Sina, Китай)
  • 12.01 20:06
  • 20
Не окажется ли россия в лазерном обозе? (тревога ученого)
  • 12.01 20:05
  • 1
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
  • 12.01 19:56
  • 2
Нигерия выставила на интернет-аукцион двадцать МиГ-21, купленных у СССР
  • 12.01 17:10
  • 26
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 12.01 16:52
  • 2
Анкара просит у России технологии для производства С-400
  • 12.01 15:41
  • 8
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 12.01 14:17
  • 7
Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства