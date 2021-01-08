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Интерфакс-АВН

Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США совершила новый полет вблизи границ Ирана

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Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes

Лондон. 7 января. ИНТЕРФАКС - На фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в четверг выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно, сообщили в соцсетях британские авианаблюдатели, отследившие их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

При этом указывается, что, судя по включенным передатчикам, обозначающим маршрут и тип самолета, миссия явно носила характер демонстрации силы.

Бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота), совершившие трансатлантический перелет, фиксировались над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана.

Многочасовой перелет бомбардировщиков через Атлантику на Ближний Восток и обратно обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-10А. Во время полета над Ближним Востоком B-52H Stratofortress сопровождались истребителями F-16.

В операции был также задействован стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, который выполнял задачи вблизи границ Ирана.

Аналогичную миссию пара B-52H выполнила 30 декабря прошлого года. Она была официально подтверждена Центральным командованием вооруженных сил США, которое указало что миссия "продемонстрировала приверженность США региональной стабильности".

Такая же миссия в начале декабря прошлого года не удалась из-за выхода из строя у американского стратегического бомбардировщика одного из восьми двигателей. После трансатлантического перелета он вынужден был изменить курс над Средиземным морем и совершить посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Еще один такой полет пары B-52H Stratofortress, продолжавшийся более 24 часов, состоялся в конце ноября.

Как сообщала в конце декабря прошлого года кувейтская газета "Аль-Кабас", ссылаясь на информированные иранские источники, Тегеран в экстренном порядке развернул дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США,

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - отмечала газета.

В частности, усиливались ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе - ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указывало, что Корпус стражей исламской революции, развернул вблизи ядерного объекта Фордо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

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Кувейт
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Саудовская Аравия
США
Продукция
B-52
F-16
KC-135
Проекты
Ядерный щит
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