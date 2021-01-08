США испытали на себе «карму» двойных стандартов

Мировая пресса бурно обсуждает штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа и пытается понять значение произошедшего. Если в Китае говорят о возмездии за американские двойные стандарты, то в Европе окрестили события самым темным днем в истории США. Наблюдатели сходятся во мнении, что Трамп перегнул палку и потеряет поддержку даже самых преданных единомышленников.

Массовые беспорядки в США и штурм сторонниками президента США Дональда Трампа Капитолия в центре Вашингтона стали главной темой всех мировых изданий. Мало кто ожидал, что митинг с участием единомышленников уходящего лидера обернется ожесточенными кровопролитными столкновениями с правоохранителями и приведет к нескольким жертвам, а также погромам внутри парламента.

На фоне общего вала критики в адрес Трампа стоит особняком китайская газета Global Times, которая привела мнения простых китайцев о последних событиях в Вашингтоне. В их комментариях часто попадались такие слова, как "возмездие" и "заслуживающий", особенно что касается штурма Капитолия и погрома в рабочем кабинете спикера нижней палаты Нэнси Пелоси.

По мнению автора статьи, снимки из Капитолия стали вирусными не только в американских, но и международных новостных агентствах. "Пелоси может наслаждаться прекрасным зрелищем – даже за своим офисным столом! В течение столь долгого времени американские политики называли бунтовщиков "борцами за свободу" в других странах. Теперь, наконец, они получили возмездие!" – приводит газета мнение одного из юзеров.

Многие китайские пользователи Сети признались, что считают увиденное местью. Вызвав столько хаоса по всему миру под предлогом "свободы и демократии", США наконец-то испытали на себе "карму" своих двойных стандартов. "В течение долгого времени политики США критиковали Китай за его усилия по устранению интернет-слухов и дезинформации и клеветали на нас за "ущемление свободы слова". Что вы сейчас делаете? Президент Трамп пользуется своим правом на свободу!" – прокомментировал один из китайских блогеров.

Одна из ведущих израильских газет – Jerusalem Post – приводит высказывания ортодоксального иудея из Бруклина Хеши Тишлера, ярого сторонника Трампа. Он тоже участвовал в скандальном митинге, но покинул место событий до начала беспорядков. "Мы хотим быть там", – признался Тишлер Еврейскому телеграфному агентству.

Некоторые из присутствовавших на митинге сторонников Трампа – ортодоксальных евреев – приехали на митинг на специально зафрахтованных автобусах от ортодоксальных еврейских общин, некоторые из которых были организованы в специальные группы WhatsApp. Один из участников рассказал, что ортодоксальные евреи организовали как минимум восемь автобусов в Вашингтон. Как отмечает издание, для некоторых ортодоксальных евреев это был момент расплаты. По их словам, это был позорный день, но это не заставило их сожалеть о своей поддержке Трампа.

Немецкое издание Der Spiegel назвало события среды восстанием, государственным переворотом и изменой. "Соединенные Штаты изо всех сил пытались сохранить самообладание после штурма Капитолия. Трамп нанес удар по стране в последний, самый мрачный период своего президентства", – считает издание.

Британская газета The Times акцентирует внимание читателей на том, что Конгресс США "отверг беспрецедентную попытку президента Трампа подорвать результаты выборов 2020 года и сегодня утром подтвердил, что Джо Байден избран избранным президентом". В статье приводится заявление лидера демократов в Сенате Чака Шумера о том, что среда присоединится к "тому очень короткому списку дат в американской истории, которые будут вечно жить в позоре".

Одна из главных газет Италии – Corriere della Sera – назвала произошедшие события "самым темным днем". Автор статьи особо подчеркивает, что в результате столкновений на Капитолийском холме погибли четыре человека, а 13 получили ранения. Участников штурма здания парламента газета называет "боевиками". "Вчерашние изображения потрясли даже самых близких сотрудников (администрации), которые начинают задумываться, не прав ли консервативный таблоид New York Post: Трамп стал королем Лиром", – пишет газета.

Американская пресса выступила с однозначным осуждением произошедшего. По мнению газеты USA Today, "6 января 2021 года запомнят, как один из самых темных дней в истории Соединенных Штатов". Как отмечает РИА "Новости", газета Wall Street Journal уверена, что произошедшее будет проявляться в течение многих лет, а поддержка Трампа со стороны Республиканской партии заметно ослабнет. "Как сам Трамп пытался напомнить своим сторонникам после того, как вспыхнуло насилие, республиканцы любят, когда их считают партией правопорядка, и это вряд ли тот имидж, который он сейчас создает", – пишет газета.

Обозреватель издания The New York Times называет Трампа "волком в овечьей шкуре". "Легионы Трампа все еще существуют, и теперь они оплакивают смерть и чувствуют себя еще более обманутыми многими из своих предполагаемых союзников в Вашингтоне, которые бросились на них, как только они сделали то, что, как им казалось, от них просили. Проблема не в тех, кто с самого начала поверил Трампу на слове. Многие, многие избранные республиканцы не воспринимали его ни серьезно, ни буквально, а цинично. Они навлекли это на себя – и на нас", – утверждает колумнист газеты.

Андрей Резчиков