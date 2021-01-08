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ТАСС

Для Arianespace 2020 год стал рекордным по количеству запущенных спутников

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Логотип Arianespace SA
Логотип космического перевозчика Arianespace SA.
Источник изображения: https://cloudfront.net/

Французская корпорация запустила 166 аппаратов

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Французская корпорация Arianespace запустила в 2020 году рекордное для себя количество спутников - 166 аппаратов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"С помощью ракет-носителей Ariane, "Союз" и Vega [в 2020 году] мы продемонстрировали гибкость нашим заказчикам, выполняя высокоинновационные миссии, - приводит пресс-служба слова главы корпорации Стефана Исраэля. - Мы никогда не выводили на орбиту такое большое количество спутников за один год - 166! Мы продолжим эту работу в 2021 году с помощью наших трех ракет-носителей, а также добавим к ним Vega-С.

Исраэль напомнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, корпорация осуществила десять запусков, из них пять с помощью "Союзов", три с помощью ракет Ariane-5 и два с помощью Vega. "Миссии осуществлялись с космодрома во Французской Гвиане, космодрома Байконур и с космодрома Восточный", - уточнил он.

В компании отметили, что минувший декабрь стал рекордным для Arianespace по количеству осуществленных ей запусков ракет "Союз". "В течение месяца было проведено три запуска "Союза" - два с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также первый в истории Arianespace запуск с российского космодрома Восточный", - пояснили в корпорации.

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Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
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