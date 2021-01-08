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Интерфакс-АВН

Arianespace в 2020г. получила заказы на 12 космических пусков

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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник изображения: © REUTERS/Christian Hartmann

Москва. 7 января. ИНТЕРФАКС - Французская Arianespace в 2020 году сформировала портфель заказов на пуски 12 космических ракет, в том числе семейства "Союз", сообщил глава корпорации Стефан Исраэль.

"В 2020 году мы сформировали портфель заказов на пуски семейства ракет (Ариан 5, Ариан 6, Союз, Вега и Вега С). Он включает в себя семь пусков коммерческих спутников связи и пять институциональных заказов", - написал Исраэль в своем Твиттере.

По его словам, компания в 2021 году ожидает более длительные заказы, включающие несколько запусков для компании OneWeb, запуск телескопа NASAWebb, а также спутников для европейской навигационной системы Galileo.

Как ранее сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, следующий запуск спутников для OneWeb запланирован на февраль 2021 года.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

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Франция
Продукция
Ariane-5 РН
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Arianespace
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Рогозин Дмитрий
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