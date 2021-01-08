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WarSpot

От «Тайфуна» к «Буре»

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Италия начинает финансировать создание британского истребителя. Вчера, 6 декабря, портал prpchannel.com сообщил о том, что министры обороны Италии Лоренцо Герини, Великобритании Бен Уоллес и Швеции Петер Хултквист подписали трёхстороннее соглашение о совместной разработке перспективного истребителя нового поколения на основе британского проекта истребителя Tempest.

Документ получил название Меморандума о взаимопонимании по программе Future Combat Air System Cooperation (FCASC). Он закрепил обнародованные в сентябре прошлого года планы Италии присоединиться к британской программе Tempest.

Макет истребителя Tempest

Источник изображения: telegraph.co.uk

Кроме того, документ официально запускает программу F-2000 (Eurofighter) Минобороны Италии, также известную как Typhoon to Tempest. На этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Италия намерена вложить в проект €742 млн с возможностью ещё одного транша в размере €760 млн.

Как сообщалось ранее, в Team Tempest Италию представят компании Avio Aero, Elettronica, Leonardo и MBDA Italy. Британские подразделения двух последних компаний уже входят в команду разработчиков. Самолёты, созданные в рамках программы Tempest, должны дополнить парк истребителей -35 и полностью заменить Typhoon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Швеция
Продукция
EF-2000
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Истребитель 5 поколения
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