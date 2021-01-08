Тяжелый огнемет "Солнцепек" станет точнее и мощнее

Минобороны РФ сообщило о работах по модернизации тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Обновленная техника поступит в войска радиационной, бактериологической и химической защиты уже в 2021 году, пишет ТАСС.

Модернизация улучшит дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, снизит нормы расхода реактивных снарядов, отметили в военном ведомстве. Современное прицельное и навигационное оборудование, новые боеприпасы сократят время на подготовку и выполнение боевых задач. Улучшится и защита боевой машины от противотанковых средств поражения.

"Солнцепек" базируется на шасси танка Т-72. По данным из открытых источников, самое эффективное его оружие - реактивные снаряды объемного взрыва. Они создают в районе цели облака аэрозоля, которые затем взрываются. Этот способ незаменим при очистке от противника укреплений и горных районов.

ТОС-1А может вести огонь одиночными выстрелами, залпами по два или выпустить все 24 снаряда за 6 секунд.

Антон Валагин