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Российская газета

Тяжелый огнемет "Солнцепек" станет точнее и мощнее

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Минобороны РФ сообщило о работах по модернизации тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Обновленная техника поступит в войска радиационной, бактериологической и химической защиты уже в 2021 году, пишет ТАСС.

Модернизация улучшит дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, снизит нормы расхода реактивных снарядов, отметили в военном ведомстве. Современное прицельное и навигационное оборудование, новые боеприпасы сократят время на подготовку и выполнение боевых задач. Улучшится и защита боевой машины от противотанковых средств поражения.

"Солнцепек" базируется на шасси танка Т-72. По данным из открытых источников, самое эффективное его оружие - реактивные снаряды объемного взрыва. Они создают в районе цели облака аэрозоля, которые затем взрываются. Этот способ незаменим при очистке от противника укреплений и горных районов.

ТОС-1А может вести огонь одиночными выстрелами, залпами по два или выпустить все 24 снаряда за 6 секунд.


Антон Валагин

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Солнцепёк
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