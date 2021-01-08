The National Interest (США): российский бомбардировщик Ту-160 против американского В-1. Кто победит?

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer компании Rockwell International и российский Ту-160 удивительно похожи, и в наборе задач у них есть немало общего. Тем не менее, это очень разные самолеты. B-1A разрабатывался как высотный стратегический самолет глубокого вторжения. Но этот бомбардировщик не мог преодолеть новые советские средства ПВО.

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer компании Rockwell International и российский Ту-160 удивительно похожи, и в наборе задач у них есть немало общего. Тем не менее, это очень разные самолеты.

B-1A разрабатывался как высотный стратегический самолет глубокого вторжения, однако администрация Картера в 1977 году отменила эту программу, когда стало ясно, что новый бомбардировщик не преодолеет новые советские средства ПВО. Тогда администрация сделал упор на баллистические ракеты и дала разрешение на разработку бомбардировщика-невидимки Northrop Grumman B-2A Spirit. Но конструкторские работы проводились в тайне, и информация о машине была засекречена на годы.

Президент Рональд Рейган возродил сверхзвуковой бомбардировщик под названием B-1B. Теперь в его задачу уже не входило глубокое проникновение на большой высоте. Новый B-1B был оптимизирован для прорыва ПВО на малой высоте. В нем сочеталась высокая скорость, экранирование излучения с использованием рельефа местности и уменьшенная эффективная поверхность рассеяния. Если у B-1A максимальная скорость превышает число Маха 2,0, то у В-1В она едва достигает число Маха 1,25, что является результатом многочисленных конструкционных изменений и фиксированной геометрии воздухозаборников.

После окончания холодной войны с B-1B в 1995 году было снято ядерное вооружение, и он был перепрофилирован под выполнение других задач. Теперь он предназначался для новых, неядерных миссий, для чего была проведена его модернизация. В рамках программы бомбардировщик был оснащен РЛС с синтезированной апертурой и получил возможность нести на борту высокоточное оружие. После 11 сентября 2001 года он был в очередной раз усовершенствован, получив новые средства обнаружения, такие как прицельная система контейнерного типа Sniper XR, и линии передачи данных, что позволило ему лучше выполнять задачи в ходе противопартизанских войн в Ираке и Афганистане.

B-1B сегодня не в состоянии воевать в хорошо защищенном воздушном пространстве, но этот самолет по-прежнему может выполнять сложные задачи в качестве средства доставки крылатых ракет с безопасного расстояния, используя такие ракеты как JASSM-ER и LRASM. Это значит, что в современном высокотехнологичном бою B-1B будет выполнять схожие задачи с российским Ту-160.

Ту-160 совершенно другой самолет, хотя он внешне похож на B-1B. Советский Союз создавал эту машину главным образом как средство нанесения ядерного удара в ходе третьей мировой войны. Но это было средство доставки крылатых ракет в ядерном снаряжении, хотя самолет обладал возможностями для преодоления зоны ПВО противника на малой высоте. Ту-160 значительно больше и быстрее В-1В, имея максимальную взлетную массу 275 тысяч килограммов и обладая максимальной скоростью более 2,05 числа Маха. В отличие от него, В-1В весит 216 тысяч килограммов.

Основным вооружением Ту-160 всегда были крылатые ракеты большой дальности типа Х-55СМ, которых у него более десятка. Но в последние месяцы русские применяли обычную версию крылатых ракет Х-555 по целям в Сирии, а также более современную и малозаметную крылатую ракету Х-101. Самолет также может нести ракету Х-102 в ядерном снаряжении.

В ближайшем будущем русские надеются возобновить производство усовершенствованной версии своего бомбардировщика Ту-160М2. Новые машины придут на смену действующим Ту-22М и Ту-95, а также находящимся в боевом составе Ту-160. Этот модернизированный самолет будет временной заменой, пока русские не завершат разработку бомбардировщика-невидимки ПАК-ДА.

Таким образом, нельзя говорить о том, какой самолет лучше - В-1В или Ту-160. У разных самолетов разное предназначение и разные задачи.

Дейв Маджумдар - редактор National Interest, пишущий на военные темы.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)