Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что международные организации не спешат помогать восстановлению Сирии

540
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

По словам главы Минобороны, одна из важных задач - показать, что там началась другая жизнь, идет восстановление страны, и этому надо помогать

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Международные организации, в том числе ЮНЕСКО, не спешат принимать участие в восстановлении Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью для документального фильма Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия-1".

"Не хочется совсем резких и категоричных оценок давать. Но ведь все эти годы много говорилось о том, что международные организации должны принимать самое активное участие в восстановлении нормальной жизни в Сирии. Скажем, ЮНЕСКО, которое на момент, когда разрушались памятники в той же Пальмире и в том же Алеппо, они говорили, что это варварство и это надо остановить, надо всем сосредоточиться, собраться и восстанавливать эти памятники", - напомнил глава Минобороны.

"Но по факту, когда такая возможность появилась, никто не спешит. А наш президент и наше культурное сообщество сделали многое, включая концерт в Пальмире, разминирование Пальмиры, оцифровку Пальмиры. Это большая работа", - продолжил министр.

По его словам, одна из важных задач - показать, что там началась другая жизнь, дети пошли в школы, работают больницы, идет восстановление страны, и этому надо помогать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
09.11.2020
Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии
15.02.2019
Шойгу заявил, что в России пока не видят вывод войск США из Сирии
06.11.2018
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
25.04.2018
Шойгу призвал активизировать сотрудничество оборонных ведомств ШОС
06.12.2016
Главком: авианосная группа ВМФ РФ в Средиземном море полностью автономна
04.02.2016
Ренессанс отечественной боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 06:35
  • 4
Как будут выглядеть войны будущего
  • 09.01 06:29
  • 117
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 09.01 06:00
  • 1
Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?
  • 09.01 05:50
  • 315
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.01 05:12
  • 26
Натовские базы БПЛА все ближе к Крыму
  • 09.01 04:44
  • 166
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 09.01 04:24
  • 2
"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка
  • 09.01 04:18
  • 2
Британские палубные F-35B вооружат инновационной крылатой мини-ракетой, способной поражать широкий круг целей
  • 09.01 04:09
  • 7
Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" встанет на вооружение Таманской дивизии в 2021 году - штаб ЗВО
  • 09.01 03:09
  • 2
Военную полицию вооружат автоматами АК-12
  • 09.01 03:01
  • 17
«Киев никто спрашивать не будет»: что будет с Донбассом в 2021 году
  • 09.01 02:26
  • 58
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 09.01 01:16
  • 1
Крупные учения с группировками Северного и Тихоокеанского флотов пройдут в 2021 году - Минобороны России
  • 08.01 19:34
  • 18
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 08.01 13:05
  • 24
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»