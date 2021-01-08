Шойгу заявил, что международные организации не спешат помогать восстановлению Сирии

По словам главы Минобороны, одна из важных задач - показать, что там началась другая жизнь, идет восстановление страны, и этому надо помогать

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Международные организации, в том числе ЮНЕСКО, не спешат принимать участие в восстановлении Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью для документального фильма Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия-1".

"Не хочется совсем резких и категоричных оценок давать. Но ведь все эти годы много говорилось о том, что международные организации должны принимать самое активное участие в восстановлении нормальной жизни в Сирии. Скажем, ЮНЕСКО, которое на момент, когда разрушались памятники в той же Пальмире и в том же Алеппо, они говорили, что это варварство и это надо остановить, надо всем сосредоточиться, собраться и восстанавливать эти памятники", - напомнил глава Минобороны.

"Но по факту, когда такая возможность появилась, никто не спешит. А наш президент и наше культурное сообщество сделали многое, включая концерт в Пальмире, разминирование Пальмиры, оцифровку Пальмиры. Это большая работа", - продолжил министр.

По его словам, одна из важных задач - показать, что там началась другая жизнь, дети пошли в школы, работают больницы, идет восстановление страны, и этому надо помогать.