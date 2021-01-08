Войска РХБЗ получат модернизированный огнемет "Солнцепек" в 2021 году

По данным Минобороны, модернизация позволит увеличить дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, сократит нормы расходов боеприпасов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) получат модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Предприятиями промышленности в рамках серийного производства выполняются работы по модернизации боевых машин БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Войска РХБЗ получат модернизированный "Солнцепек", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, модернизация позволит увеличить дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, сократит нормы расходов боеприпасов.

Также модернизация направлена на повышение защищенности от противотанковых средств поражения. Применение современных прицельных, навигационных комплексов и новых неуправляемых реактивных снарядов уменьшит время на подготовку и выполнение огневых задач.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. "Солнцепек" предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.