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Интерфакс-АВН

Российские военные получат модернизированный тяжелый огнемет "Солнцепек"

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ТОС-1А
ТОС-1А.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 7 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) получат модернизированную версию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" с более точными и дальнобойными боеприпасами, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ в четверг.

"Предприятиями промышленности в рамках серийного производства выполняются работы по модернизации боевых машин БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Модернизация позволит увеличить дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, сократит нормы расходов боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным департамента, модернизация также повысит защищенность от противотанковых средств и уменьшит время на подготовку и проведение стрельбы.

О том, что российская промышленность ведет работы по модернизации стоящей на вооружении системы ТОС-1А, 13 ноября сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

В том интервью Кириллов сказал, что испытания в войсках проходит новая тяжелая огнеметная система ТОС-2.

"Действительно, тяжёлая огнемётная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБ защиты. Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация", - сообщил он.

ТОС-2 применялась российскими военными осенью в ходе стратегических маневров "Кавказ-2020", подтвердила предъявленные к ней требования, сказал Кириллов.

"Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках", - сказал генерал.

В июне представитель госкорпорации "Ростех" сообщил "Интерфаксу", что новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), как ожидается, будет принята на вооружение.

"Система, в отличие от своих аналогов предыдущего поколения, передвигается на колесном шасси, а также стала более универсальной и автономной. В настоящее время завершаются испытания системы, после чего она будет принята на вооружение", - заявил собеседник "Интерфакса" из "Ростеха".

В открытом доступе отсутствует подробная информация о ТОС-2, однако ранее бывший генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил о начале государственных испытаний "Тосочки", и отмечал, что она относится ко второму поколению подобных систем.

"Тяжелая огнеметная система "Тосочка" имеет улучшенные тактико-технические характеристики. И, в отличие от своего предшественника ТОС-1А "Солнцепек", выполнена на платформе колесного шасси", - отмечал Лепин.

В настоящее время на вооружении войск РХБЗ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Последняя использовалась правительственными войсками в ходе вооруженного конфликта в Сирии. ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72.

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