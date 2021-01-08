Полицейский дробовик в России

Опыт боевого использования советских 23-мм карабинов КС-23 показал их избыточную мощность при стрельбе на коротких дистанциях. Новый нелетальный комплекс для МВД России сменил калибр на меньший (18,5 мм), а в его основу легла конструкция серийного гражданского изделия.

Тульское боевое ружьё

Интерес к охотничьим ружьям в качестве специального оружия в СССР возник ещё в 70-е годы. Советской милиции потребовалось огнестрельные нелетальные средства воздействия на правонарушителей — более эффективные, чем имевшиеся на вооружении боеприпасы серии «Черёмуха». Попробовав сначала гладкий охотничий 4-й калибр (26 мм), в СССР решили разрабатывать 23-мм нарезные ружья. Первым советским полицейским карабином стал КС-23.

У полицейских стран Запада наиболее популярным в то время стал другой охотничий калибр — 12-й. В метрическом измерении он соответствует диаметру ствола 18,5 мм. В 90-х годах настало время заимствования западных технологий и тенденций в оружейной отрасли. Одними из первых оружие 12-го калибра силовикам предложили специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП).

Ружьё РМБ-93 с боекомплектом Источник изображения: Рособоронэкспорт

Так, в 1993 году появилось ружьё магазинное боевое РМБ-93, которое ко всему прочему имело не совсем стандартный для помповых ружей принцип перезаряжания. Для такой манипуляции стрелку приходилось двигать цевьё вперёд-назад, а не наоборот. Это стало следствием выбранной конструктивной особенности, когда подвижный ствол надевается на сам патрон, который опускается с надствольного магазина на линию досылания в патронник. Такая схема станет известной позднее благодаря гранатомёту ГМ-94, использующему такую же схему перезарядки. Её выбор обусловлен применением менее мощных нелетальных боеприпасов.

Однако тульскому РМБ-93 так и не суждено было стать по-настоящему боевым ружьём. Данных о принятии на вооружение РМБ-93 не встречается, но туляки до сих пор представляют данное изделие на различных оружейных выставках. При этом гражданские варианты «Рыси» РМФ-93 и РМ-96 использовались частными охранными структурами в качестве служебного оружия. Ещё одним из необычных вариантов применения боевого ружья в 90-х продемонстрировали в КБП. Укороченный вариант РМБ-93 с магазином на 4 патрона предполагался для использования в качестве подствольного оружия для автомата 9А-91.

Автомат 9А-91 с подствольным ружьём РМБ-93 Источник изображения: Солдат Удачи

При отсутствии сугубо боевых вариантов гладкоствола в России существует множество служебного оружия 12-го калибра. В таком качестве, например, используются такие модели как МР-133С, МР-153С, Сайга-12С, Сайга-12К, Сайга-410К, Иж-81 и другие. В отличие от своих охотничьих версий, они могут иметь такие отличия как складной приклад, возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом, пистолетная рукоятка, укороченный ствол, а также соответствие специальным криминалистическим требованиям. Как нетрудно заметить, в этом ряду перечислены, в основном, ижевские ружья.

Конкуренцию ижевским изделиям на гражданском рынке составляют ружья модельного ряда «Вепрь-12» производства АО «Молот» (Вятские Поляны). Несмотря на определённую схожесть с карабинами «Сайга», в их основе лежит конструкция пулемёта РПК, а не автомата АК. На родине молотовские изделия редки в руках силовиков, а вот в подразделениях полиции Греции и Франции такое оружие используется по предназначению. При этом не стоит забывать и о тульском модельном ряде спортивного и охотничьего оружия марки МЦ. Так, Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) предлагало свой полицейский вариант МЦ255-12 на основе охотничьего револьверного ружья.

Представитель ФСВНГ РФ ведёт стрельбу из карабина «Сайга-12» Источник изображения: rosguard.gov.ru

Ижевский специальный карабин

С 1998 по 2001 год учреждение «Специальная техника и связь» (СТиС) МВД РФ провело ряд НИР «Наставление», «Сопровождение» и «Базис», в рамках которых был обобщён опыт боевой эксплуатации 23-мм карабинов КС-23 подразделениями специального назначения МВД России. Главным нареканием силовиков к штатному полицейскому карабину стала чрезмерная мощность патрона, не позволяющая разработать нелетальные патроны раздражающего и травматического действия с дистанцией безопасного применения ближе 30-40 м. Это привело к невозможности применения 23-мм карабинов при пресечении правонарушений и массовых беспорядков на малых дистанциях.

В 2003 году в рамках НИР «Базис-03» прошли исследования штатного гладкоствольного оружия военизированных подразделений США и служб обеспечения правопорядка некоторых других государств. Экспресс-анализ результатов показал, что около 60% таких ружей имеют трубчатый магазин с ручным перезаряжанием, 30% имеют самозарядный принцип работы автоматики, а ещё 10% выпали на долю самозарядного оружия с возможностью ручной перезарядки. Сравнив преимущества и недостатки двух самых популярных систем, специалисты СТиС МВД так и не смогли прийти к единому мнению, какая из них больше подходит для вооружения российских правоохранительных органов.

Специальные карабины 18,5КС-К и 18,5КС-П Источник изображения: НИИСТ СТиС МВД РФ

В итоге в техническое задание опытно-констукторских работ (ОКР) «Карабин» включили разработку двух вариантов ружей. Самозарядные предназначались для подразделений спецназа, а классические помповые ружья — для подразделений обеспечения общественного порядка (вневедомственная охрана, патрульно-постовая и дорожно-постовая службы). В качестве главных претендентов на новый полицейский карабин определили изделия «Ижмаша» Сайга-12С EXP-01 исп. 030 и «Ижмеха» МР-133 или МР-154. Именно на их основе началась разработка карабинов 12-го калибра для МВД России. Испытания карабина «Сайга-12С» различными типами боеприпасов показали:

«- высокое останавливающее действие при стрельбе различными снарядами на дистанциях до 25 метров, превосходящее автоматные и винтовочные патроны; — высокую кучность стрельбы пулевым патроном на дистанциях до 75 метров, сопоставимуюя с кучностью при стрельбе одиночным режимом из пистолетов-пулемётов; — высокое разрушающее действие при стрельбе различными снарядами позволяет эффективно поражать или принудительно останавливать автотранспорт, разрушать различные препятствия, запорные устройства и шарниры дверей в условиях, когда взрыв гранаты или тротиловой шашки опасен или более длителен в исполнении; — отсутствие рикошетов при стрельбе дробью позволяет исключить случайное поражение людей, при использовании оружия в помещениях на сверхкоротких дистанциях; — возможность стрельбы низкоимпульсными патронами травматического действия с резиновыми и пластиковыми пулями и картечью с ручной перезарядкой».

Карабин 18,5КС-К с оптическим прицелом Источник изображения: Карден И.

Характеристики карабина Сайга-12С EXP-01 исп. 030 с патронником 76 мм практически полностью удовлетворили техническим требованиям к специальному гладкоствольному карабину, представленным в проекте ОКР. Единственной рекомендацией со стороны членов комиссии стала необходимость доработки конструкции крепления крышки ствольной коробки с целью обеспечения невозможности закрытия крышки при разборке и сборке карабина.

Результатом ОКР «Карабин» стало принятие на вооружение МВД России в 2006 году двух специальных карабинов: 18,5КС-К с коробчатым магазином и 18,5КС-П с подствольным трубчатым. Производство новых карабинов, как и их прародителей, ведётся на ижевских Машиностроительном и Механическом заводах, входящих в концерн «Калашников». В 2016 году на выставке «Армия» концерн представил на базе полицейского ружья новый армейский карабин КСА, который лишь незначительно отличается от своего предшественника.

Армейский карабин КСА на выставке «Армия-2016». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Специальные патроны 12-го калибра

В рамках ОКР «Карабин» также прошли испытания специальных патронов для полицейского карабина. На суд специалистов в 2003 году представили свои разработки зеленодольский «Завод им. Серго» (патрон «Спецназ» с бронебойной пулей «Удар») и Краснозаводский химический завод (патроны с резиновыми пулей и картечью, а также пулей «Тандем»). Барнаульский патронный завод предложил патрон со стальной гильзой, который комиссия испытаний сочла наиболее подходящим в качестве основы для будущей номенклатуры боеприпасов.

Специальные патроны 12-го калибра НИИПХ Источник изображения: Рособоронэкспорт

В итоговый состав комплекса вошли патроны с пулями: свинцовой КСП-П, бронебойной КСП-БП и резиновой КСП-РП. Для отстрела с помощью ствольной насадки газовых гранат «Черёмуха-6» предусмотрен холостой патрон КСП-Х. Однако первые поставки карабинов 18,5КС-К в силовые структуры прошли без необходимого боекомплекта. Для срочного решения вынужденного патронного «голода» милицейское начальство смогло отыскать лишь охотничьи патроны почти двадцатилетней давности. Спустя вот уже почти пятнадцать лет специальных патронов с наименованием КСП так и не появилось. При закупке боеприпасов штатной для карабина номенклатуры осуществляется поставка их аналогов различных российских производителей.

Тем не менее, на сегодняшний день спектр российских боеприпасов специального назначения для ружей 12-го калибра гораздо шире, чем выбор оружия для них. В дополнение к привычным травматическим и бронебойным патронам на вооружение МВД приняты боеприпасы с маркирующей пулей МП-К, раздражающей гранатой «Сирень-К» и пулей для разрушения преград ПРП. Для ружей 12-го калибра производители предлагают и не совсем обычные патроны для борьбы с беспилотниками «Антидрон — Жирный гусь», из названия которых становится ясно их гражданское происхождение. Для армейского карабина КСА предполагается своя линейка боеприпасов вплоть до патронов с бронебойно-зажигательной пулей.

Патроны «Сирень-К» Источник изображения: Техкрим

Основным поставщиком специальных патронов для гладкоствольных ружей в системе МВД России является ижевская фирма «Техкрим», которая изготавливает около десятка таких изделий. Подольская фирма «ФеттеР», работающая на территории Климовского специализированного патронного завода, в 2016 году также представила несколько специальных боеприпасов 12-го калибра. Среди них патрон с бронебойной пулей, способной пробивать броню 3-го класса на дистанции до 10 м. В 2020 году у НИИПХ (Сергиев Посад) и Краснозаводского химического завода, появилась своя линейка нелетальных патронов, которая включает травматические, лакриматорные, маркировочные и акустические боеприпасы.

Патроны со свинцовой и бронебойной пулями компании Феттер. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Характеристики Наименование РМБ-93 МЦ255-12 18,5КС-К 18,5КСА Масса без коробчатого магазина, кг 2,6 3,5 – 3,9 3,8 3,8 Ёмкость магазина, патронов 6 – 7 5 4 / 8 4 / 10 Длина с прикладом, мм 914 965 / 1105 970 915 – 995 Длина со сложенным прикладом, мм 657 725 / 865 725 730 Ширина, мм 46 н/д 70 75 Высота (без магазина), мм 162 н/д 215 215 Длина ствола, мм 528 600 430 430

Источники и литература:

Проведение испытаний перспективных образцов вооружения, ГУ «НПО «СТиС» МВД России», 2003 Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 4. Крупнокалиберные патроны. — М., 2020 Ружья магазинные «Рысь», «Рысь-Ф», «Рысь-К», «Рысь-У». Паспорт 18,5 мм карабин специальный с коробчатым магазином. Руководство по эксплуатации 18,5КС-К.00.000 ТО

Руслан Гук