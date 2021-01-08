Штурм Капитолия: последний аккорд Трампа

Вчерашний вечер в Вашингтоне был весьма жарким. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия, где в то время оглашались результаты выборов главы государства.

Для подавления беспорядков мэр Вашингтона ввёл в городе комендантский час. В некоторых районах, граничащих со столицей США, также введены ограничения для населения. При этом толпы протестующих не спешат расходиться.

Сюжет телеканала CBS News о событиях в Капитолии

В пресс-службе Минобороны США указывают, что Национальная гвардия находится в состоянии повышенной готовности, но пока «активизированы» подразделения без какого-либо вооружения, и их развёртывание пока официально не запросили.

Фрагменты видео, снятого участниками штурма

Спустя несколько часов беспорядков полиции удалось «зачистить» здание Капитолия. Как сообщил шеф полиции Вашингтона, при этом погибло 4 человека, ещё 26 были арестованы. Одна из протестующих получила ранение в здании Конгресса, её смерть констатировали в местной больнице. Также сообщалось о мужчине в тяжёлом состоянии, упавшем с 10-метровой конструкции возле Капитолия.

Полиция «усмиряет» протестующих внутри Капитолия Источник изображения: bbc.com

Ряд американских политиков прямо обвинили Дональда Трампа в событиях в Капитолии. Действующий президент связывает свой проигрыш с фальсификациями, но обратился к своим сторонникам с призывом покинуть Капитолий и сохранить мир в стране.