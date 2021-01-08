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Газета.ru

Противостоять России: США начнут патрулирование в Арктике

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Источник изображения: gazeta.ru

ВМС США начнут патрулирование у российских границ в Арктике

Американские военные считают необходимым нарастить военное присутствие за Северным полярным кругом. Таким образом США намерены противостоять России и Китаю, которые имеют "притязания" на арктические территории.

США намерены регулярно патрулировать территорию у российских берегов в Арктике. Об этом заявил министр американских ВМС Кеннет Брейтвейт.

"Вы снова увидите более постоянную деятельность ВМС за Северным полярным кругом", - приводит его слова портал Breaking Defense. Брейтвейт считает такие действия необходимой мерой для противостояния России, а также КНР, но в меньшей мере.

Он уверен, что для того, чтобы оспорить российские, а также китайские «притязания» в Арктике, Вашингтону придется «действовать более настойчиво» в регионе.

Эту ситуацию он сравнил с притязаниями Китая в Южно-Китайском море. Американский министр обратил внимание, что США неоднократно выражали свое несогласие с Китаем. "Международное сообщество считает эти воды международными, и мы будем работать там. Это и есть более настойчивые действия, о которых мы говорим", - заявил Брейтвейт, добавив, что ВМС страны намерены гарантировать своим партнерам «свободу судоходства» на Севере.

Вместе с тем чиновник отметил, что Россия вкладывается в Арктику "с вытекающей многоуровневой милитаризацией северного фланга". По словам чиновника, американские власти могут арендовать у своих союзников ледоколы, чтобы сократить количественный разрыв в обеспеченности такими судами с РФ и КНР. В то же время Брейтвейт заявил, что у Соединенных Штатов в регионе есть преимущество - подводные лодки.

В начале декабря прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями. «Это совершенно очевидные вещи», - добавил глава государства.

Он напомнил, что большая часть страны - 70% - располагается в северных широтах, передает РИА «Новости». Таким образом, ситуация, которая складывается на Севере представляет для России особый интерес, так как развитие этого направления - будущее страны.

Осенью прошлого года Путин поставил задачи по развитию Арктической зоны России и обеспечению национальной безопасности до 2035 года. В тексте, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о нескольких направлениях развития.

В частности, затрагивается военная сфера. Путин поручил оснастить современным оружием войска, которые дислоцированы в этом регионе. Кроме того, он отметил необходимость в улучшении инфраструктуры базирования войск и техники.

В указе также отмечается, что российские военные должны создать «благоприятный оперативный режим в Арктической зоне, включая поддержание уровня боевой готовности группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в Арктике».

Кроме сферы обороны, в документе также говорится и о других областях жизнеобеспечения. Например, стратегия, рассчитанная до 2035 года, затрагивает и усовершенствование системы здравоохранения, объектов социнфраструктуры. Она подразумевает также устранение негативных последствий для окружающей среды и хозяйственной деятельности людей, сохранение культуры малых народов севера.

В то же время российские военные неоднократно говорили о том, что в регионе продолжает осложняться военно-политическая обстановка. Происходит это потому, что многие государства, по заверению Минобороны, стремятся завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.

Так, в начале декабря прошлого года начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин обращал внимание на то, что НАТО проводит свои учения все ближе к российским северным границам. В оенный «отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам РФ".

В качестве реакции на подобные действия со стороны Альянса СФ модернизируется за счет новой техники.


Ангелина Мильченко

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