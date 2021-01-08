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Истребители ТОФ обеспечивают безопасность полетов российских ракетоносцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители Тихоокеанского флота в 2020 году более десяти раз вылетали на сопровождение российских стратегических и дальних самолетов, сообщили в пресс-службе флота.

«Истребители ТОФ в 2020 году более 10 раз обеспечивали безопасность полетов стратегических ракетоносцев и дальних противолодочных самолетов в зоне ответственности Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, истребители-перехватчики МиГ-31 базирующиеся на Камчатке обеспечивали безопасность полетов ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, а также противолодочных самолетов Ту-142 ТОФ в зоне ответственности Тихоокеанского флота. 

«В течение всего года стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 неоднократно выполняли плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов», - отметили в пресс-службе. 

Все полеты самолетов проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. 

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-142
Ту-95
Проекты
2020-й год
ТОФ
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