Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Организация визита президента РФ Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года является хорошим учебным пособием и триллером похлеще голливудского, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения... А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого", - сказал он в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", показанному по телеканалу "Россия 1".

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт ВС РФ, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также он проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов.