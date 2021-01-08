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ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ: подготовку визита Путина в Сирию удалось провести в тайне

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Владимир Путин с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Владимир Путин с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В свою очередь начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что обстановка в Сирии вызывала определенные опасения, в стране продолжали действовать террористические ячейки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов назвал подготовку визита президента страны Владимира Путина в Сирию в январе прошлого года сложнейшей задачей, которую удалось решить и сохранить в тайне.

"Сложнейшая была задача. Вся сложность заключалась в том, что нельзя было никому рассказывать и мы должны были организовать выполнение задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. <...> Удалось сохранить все это в тайне, и в то же время обеспечить выполнение всех мероприятий. Сложнейшая была задача", - сказал Герасимов в интервью для документального фильма Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия-1".

В свою очередь начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что обстановка в Сирии во время визита Путина в январе прошлого года вызывала определенные опасения, в стране продолжали действовать террористические ячейки.

"Надо понимать, что в этот момент на территории Сирии продолжали действовать противники действующей власти, спящие ячейки, подготовленные в том числе и спецслужбами зарубежных государств. То есть сама по себе обстановка, как в стране, так и в столице, она хоть и имела серьезную тенденцию к улучшению, но все-таки вызывала определенные опасения", - сказал Костюков.

По его словам, в этих непростых условиях нужно было соблюсти абсолютную степень конфиденциальности подготовки визита. "То есть круг лиц, который был привлечен, был очень ограничен", - подчеркнул он.

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