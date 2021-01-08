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Известия.ru

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/imago stock&people

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили удары Израиля по объектам на юге страны, сообщается 6 января на сайте сирийского министерства обороны.

«В 23:10 израильский враг осуществил акт воздушной агрессии и обстрелял ракетами со стороны сирийских оккупированных Голанских высот некоторые объекты в южной зоне», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что сирийские ПВО сбили большую часть ракет Израиля.

О пострадавших жителях или разрушениях информации нет.

Последний раз Сирия отражала израильские удары 25 декабря. Тогда СМИ сообщили, что удары были нанесены по западной территории провинции Хама.

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Страны
Израиль
Сирия
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