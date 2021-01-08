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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО призвал уважать итоги демократических выборов в США

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Francois Lenoir

Руководители институтов ЕС считают, что американская демократия победит экстремистов

Брюссель. 7 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в твиттере вечером в среду.

Как сообщалось, сторонники Трампа, недовольные победой на президентских выборах кандидата-демократа, превратили демонстрацию в поддержку проигравшего политика в беспорядки. В частности, они прорвались в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "в глазах всего мира американская демократия сегодня оказывается в осаде".

"Это невидимая атака на демократию США, ее институты и верховенство права. Это не Америка. Результаты выборов от 3 ноября должны полностью уважаться", - призвал в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Вместе с тем он поддержал заявление избранного президента Джо Байдена о том, что "сила американской демократии возьмет верх над экстремистами".

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли в свою очередь написал о "глубокой обеспокоенности сценами из Капитолия США". "Необходимо уважать демократическое голосование. Мы уверены, что США обеспечат защиту правил демократии", - заявил он.

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, "Конгресс США - это храм демократии". "Видеть сегодняшние сцены в Вашингтоне - это шок. Мы верим, что США обеспечат мирную передачу власти Джо Байдену", - написал Мишель в твиттере.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о своей вере в силу институтов США и демократии и в мирную передачу власти.

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