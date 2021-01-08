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Военные моряки «Дагестана» поборются за «Кубок моря-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) экипаж флагмана флотилии ракетного корабля (РК) «Дагестан» совершенствует навыки по борьбе за живучесть на специальных тренажёрах в рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2021».

В ходе учения личный состав был разделён на две команды. Моряки поочередно отрабатывали действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий». В помещениях, имитирующих внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к боевым, боролись с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовали навыки и скорость выполнения нормативов по спасению корабля, а также нарабатывали слаженность действий команд в различных условиях и при поступлении новых вводных, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

При тушении пожара моряки тренировались герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. Также команды отработали нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины. По условиям выполнения упражнения борьбы за живучесть учитывалось время заделки пробоин и уровень заполнения отсека водой.

В ходе подготовки к конкурсу «Кубок моря-2021» экипажи кораблей КФл ежедневно отрабатывают задачи по борьбе за живучесть на учебно-тренировочных комплексах. Возможности УТК позволяют одновременно подготовить до трех экипажей в течение месяца.

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