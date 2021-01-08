Продемонстрирован гибкий активный камуфляж на основе гидрогеля

Американские разработчики создали «искусственные хроматофоры» — базовые элементы будущих гибких дисплеев и активного камуфляжа.

Головоногие — главные мастера маскировки во всем животном мире. Они способны активно менять цвет и узоры на своем теле, быстро подстраиваясь под окружающую обстановку. Их многочисленные «цветовые клетки» (хроматофоры) окружены нервами и мускулами, которые деформируют наполненный пигментными гранулами мешочек, заставляя его менять цвет. Такой подход применила и команда химиков из Ратгерского университета во главе с профессором Хо-Воном Ли (Howon Lee).

Для этого инженеры использовали гидрогель — податливый материал, состоящий из сети полимерных молекул, заключающей массу молекул воды. В него были также интегрированы светочувствительные наночастицы полидофамина, благодаря которым гидрогель под действием света деформировался и менял окраску. О таком «искусственном хроматофоре» ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

«Электронные дисплеи сегодня встречаются повсюду, но, несмотря на все достижения, сделавшие их тоньше, шире и ярче, все они созданы из твердых материалов, что ограничивает их геометрию и взаимодействие со сложными трехмерными поверхностями, — говорит Хо-Вон Ли. — Наша работа реализует новый инженерный подход, позволяя получить камуфляж, который можно наносить на мягкие материалы, или полностью гибкие цветные дисплеи».