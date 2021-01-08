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Газета.ru

На пути к НАТО: Украина реформирует армию

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Источник изображения: gazeta.ru

Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО

Украина приводит воинские звания в своей армии в соответствие со стандартами Североатлантического альянса, сообщили в минобороны страны. Ранее в Киеве выражали намерение войти в состав НАТО к 2030 году. Для этого Украина должна сделать свою армию соответствующей нормам блока.

В украинские Вооруженные силы было решено внедрить перечень кодов военных рангов НАТО. Соответствующий указ подписал министр обороны страны Андрей Таран, информирует пресс-служба военного ведомства.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", - цитируют министра на сайте ведомства.

В армии Украины звания приводятся в соответствие со стандартами Североатлантического альянса по закону, который был принят Верховной радой в июне прошлого года.

В начале прошлого месяца первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщила, что Украина намерена вступить в НАТО до 2030 года. Она отметила, что Киев настроен оптимистично в этом отношении. «В этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства», - подчеркнула Джапарова.

Комментируя доклад экспертной группы «НАТО-2030: Объединенные ради новой эры», который представил генсек организации Йенс Столтенберг, Джапарова обратила внимание, что Киев ценит, что его привлекают к обсуждению вопросов укрепления политического измерения военно-политического блока в рамках концепции НАТО-2030.

Этот доклад, по ее словам, подтверждает планы организации по усилению Восточного фланга альянса и взаимодействия с восточными партнерами, к которым относятся Украина и Грузия.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона и отказалась от внеблокового статуса. Дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью украинской внешней политики, были приняты в июне 2016 года. Киев также обязался обеспечить полную совместимость своих ВС с силами стран альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 июня прошлого года написал в своем Twitter-аккаунте, что его страна стала участником партнерства расширенных возможностей НАТО.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», - отметил он.

Данный статус позволяет государству получить «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией», писал ТАСС.

«Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», - подчеркивали в НАТО.

По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, чтобы вступить в альянс Украина, должна достичь некоторых критериев, а на это может уйти много времени.

Киев активно прилагает усилия на пути к вступлению в альянс. В начале прошлого месяца издание «Правительственный курьер» писало, что страна намерена увеличить взносы на операции под руководством Североатлантического альянса. По словам Андрея Тарана, помимо этого Украина может направить дополнительный военный и гражданский персонал на работу в НАТО.

«Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы», - говорил Таран.

Он также выражал мнение, что такие решения приблизят Украину к членству в организации.

Незадолго до этого Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины расширить взаимодействие с НАТО. «Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе более учений НАТО в Украине», - подчеркнул министр.


Кристина Сизова

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Афганистан
Грузия
Украина
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