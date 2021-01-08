ЮВО России оснащается самым современным вооружением

Войска Южного военного округа (ЮВО) России в 2020 году получили около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, говорится в сообщении пресс-службы округа.

«Доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам - до 100%», - сообщает пресс-служба.

Самой современной техникой в войсках округа оснащены подразделения связи, Четвёртая армия ВВС и ПВО, а также подразделения специального назначения.

«В них доля новейшего и современного вооружения приблизилась к 100%», - говорится в пресс-релизе.

По данным штаба ЮВО, с 2010 года в войска округа поступило более 14 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.