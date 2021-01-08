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Гетманы и сердюки НАТО не нужны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские воинские звания приведены в соответствие с кодами военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116.

Соответствующий указ подписал глава Минобороны Украины Андрей Таран.

«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооружённых сил Украины военным рангам НАТО. Это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств-членов», - цитирует Тарана пресс-служба.

По его словам, это начало трансформации системы управления карьерой военнослужащих советского образца в принятую в армиях современных европейских государств.

В декабре на Украине заявили о готовности увеличить взносы в операции НАТО, отмечает RT.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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