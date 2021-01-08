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«Сармат» назвали посланием России Байдену

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Межконтинентальная ракета «Сармат» является посланием России избранному президенту США Джо Байдену. Об этом пишет иранское издание Akharin Khabar.

Газета со ссылкой на СМИ пишет, что ракетный комплекс в настоящий момент проходит техническое усовершенствование, за которым внимательно следит президент России Владимир Путин.

По мнению экспертов, основная цель ракетного комплекса — преодолевать системы ПРО и лишить противника возможности ядерного сдерживания. «Понятно, что "Сармат" — это своего рода "послание", весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также другим странам», — говорится в сообщении.

Журналисты называют «Сармат» оружием стратегического предназначения, однако отмечают, что Россия ведет и другие разработки, в числе которых — беспилотный подводный аппарат «Посейдон», ракета «Кинжал» и оружие скрытого действия «Пересвет».

По мнению издания, заявления об испытаниях «Сармата» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне — не совпадение. «Россия, скорее всего, хочет показать США, что они во время пребывания Трампа на посту президента проявляли своего рода халатность, пока здесь (в России) создавались все эти новые технологии, и надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет более сговорчивой в отношении переговоров и подписания новых договоренностей по вооружениям», — заключили журналисты.

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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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