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Российская газета

Видео: новобранцев в Танзании "обстреляли" из крупнокалиберных пулеметов

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В ходе курса молодого бойца по-танзанийски новобранцев подвергают экстремальным испытаниям. Одним из них является преодоление по-пластунски длинной канавы, доверху наполненной водой. При этом находящиеся рядом более опытные бойцы ведут поверх огонь из стрелкового оружия.

Кроме обычных 7,62-мм пулеметов Калашникова командование привлекает и системы более крупного калибра - 14,5-мм зенитные пулеметные установки ЗПУ-2 советского производства.

Хотя, возможно, на обнародованном видео представлена выпускавшаяся в Китае копия, имеющая обозначение Тип 58.

Некоторые из экспертов не исключают, что в ходе продемонстрированных занятий для придания большего сходства с реальной военной обстановкой использовались не холостые патроны, а настоящие боеприпасы. Такие суровые методы обучения личного состава применяют во многих армиях мира, особенно в различных подразделениях специального назначения.

Правда о том, что где-то задействуется оружие такого крупного калибра ранее не упоминалось. Похоже, в этом плане танзанийцы решили превзойти всех. Однако надо учитывать, что пулеметы КПВ, спаренные и счетверенные модификации, очень популярны во многих африканских армиях. Их монтируют на джипы, легкие грузовики, бронетранспортеры. Поэтому привыкание к грохоту таких "зушек" для военнослужащих точно не будет лишним.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Танзания
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