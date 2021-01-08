Доля современного вооружения в войсках ЮВО превысила 70%

Заступление на боевое дежурство развернутого в Джанкое (Крым) второго дивизиона ракетной системы С-400 из состава 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка 31-й дивизии противовоздушной обороны 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Южного военного округа. 29.11.2018.

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Войска Южного военного округа (ЮВО) России в 2020 году получили около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, говорится в сообщении пресс-службы округа, распространенном в среду.

"Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам - до 100%", - сообщает пресс-служба.

Самой современной техникой в войсках округа оснащены подразделения связи, Четвёртая армия ВВС и ПВО, а также подразделения специального назначения.

"В них доля новейшего и современного вооружения приблизилась к 100%", - говорится в пресс-релизе.