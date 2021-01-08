Доля современного вооружения в войсках ЮВО превысила 70%

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Войска Южного военного округа (ЮВО) России в 2020 году получили около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, говорится в сообщении пресс-службы округа, распространенном в среду.
"Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам - до 100%", - сообщает пресс-служба.
Самой современной техникой в войсках округа оснащены подразделения связи, Четвёртая армия ВВС и ПВО, а также подразделения специального назначения.
"В них доля новейшего и современного вооружения приблизилась к 100%", - говорится в пресс-релизе.