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WarSpot

«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность

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Источник изображения: warspot.ru

Британский флот уже довольно давно имеет в своём распоряжении два авианосца, но только вчера первый из них получил официальный статус боеготовой единицы. Пресс-служба Минобороны Великобритании объявила о том, что ударная авианосная группа R08 корабля HMS Queen Elizabeth достигла уровня начальной эксплуатационной готовности (IOC).

Данный статус свидетельствует о том, что все составляющие авианосной группы (авианосец, его авиакрыло, корабли и субмарины сопровождения, а также все их боевые системы) объединены в единое целое и успешно взаимодействуют. Таким образом, больше ничто не мешает первому развёртыванию авианосной группы корабля HMS Queen Elizabeth, запланированной на май текущего года.

Авианосец HMS Queen Elizabeth R08

Источник изображения: usni.org

Планируется, что первое развёртывание будет глобальным и охватит Европу, Ближний Восток, а также Тихоокеанский регион. При этом статус полной боевой готовности авианосная группа HMS Queen Elizabeth должна получить к концу 2023 года.

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 -35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Британский авианосец меньше своих «американских «собратьев», не имеет атомного реактора и катапульты. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.

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F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
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Авианосец
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