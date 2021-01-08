Моряки СФ обеспечат безопасность Северного морского пути

Моряки Северного флота в наступившем году продолжат обеспечивать безопасность в районах Северного морского пути. Выполнят они и ряд походов, а также тактические учения. В них поучаствуют и подразделения, дислоцированные на островах в Арктике, сообщает пресс-служба СФ.

Как отметил командующий Герой России адмирал Александр Моисеев, в 2021 году Северный флот в зоне своей ответственности сконцентрирует усилия для обеспечения военной безопасности России. Это и повышение боевых возможностей группировок, совершенствование контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры.

Экипажи боевых кораблей будут выполнять задачи не только на территории Арктики, но и в других районах Мирового океана, в том числе и морях Атлантики.

Светлана Цыганкова