Akharin Khabar (Иран): «ракетное послание» России для США

Так получилось, что «послание» России в виде межконтинентальной ракеты «Сармат» совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне. Основная цель комплекса — преодолевать все нынешние и будущие системы ПРО и лишить потенциального противника возможности ядерного сдерживания.

Так получилось, что "послание" России в виде межконтинентальной ракеты "Сармат" совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне.

Официальные лица и источники в Минобороны РФ заявляют, что в России полным ходом идет подготовка к тому, что ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат" скоро должен заступить на боевое дежурство. По утверждениям официальных СМИ, ракетный комплекс сейчас проходит "техническое усовершенствование". Сам президент России Владимир Путин очень внимательно следит за тем, как продвигается работа.

Россия придает этому обстоятельству большое значение, поскольку новая ракета, как ожидается, проектировалась и создается с учетом опыта разработок другой межконтинентальной ракеты, появившейся в 1970-е годы - речь идет о ракетном комплексе R-36M2 "Воевода". 70-е годы прошлого века ознаменовались в истории СССР настоящим прорывом в деле проектирования и строительства новых межконтинентальных ракетных комплексов и развития РВСН. По утверждению ИТАР-ТАСС, "Сармат" или RS-28 - это передовая система российского ракетостроения, которая будет нести межконтинентальную баллистическую ракету, работающую на тяжелом жидком топливе. Его общий вес составляет около 200 тонн, тогда как стартовая масса - около 10 тонн. Кроме того, "Сармат" способен преодолевать или даже выводить из строя как существующую, так и будущую системы противоракетной обороны.

В этом, по утверждению экспертов, и заключается основная цель нового ракетного комплекса - преодолевать все нынешние и будущие системы ПРО, лишить потенциального противника возможности ядерного сдерживания. Понятно, что "Сармат" - это своего рода "послание", весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также другим странам. Но при этом получается, что это супероружие не имеет никакого прочего применения, кроме как в реальной ядерной войне, поскольку очевидно ее стратегическое, а не тактическое предназначение.

Но это не означает, что Россия не ведет работу ни над каким иным оружием, кроме как вооружение стратегического типа. В качестве примера можно упомянуть беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическую ракету "Кинжал" или же лазерное оружие скрытого действия под названием "Пересвет". Москва утверждает, что все это уже используется в режиме опытно-боевого дежурства, однако пока не удавалось их опробовать практически.

Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и приход к власти новой администрации в Вашингтоне. Россия, скорее всего, хочет показать США, что они во время пребывания Трампа на посту президента проявляли своего рода халатность, пока здесь (в России) создавались все эти новые технологии, и надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет более сговорчивой в отношении переговоров и подписания новых договоренностей по вооружениям.

Россия надеется поставить "Сармат" на вооружение к 2022 году. Однако стоит еще раз подчеркнуть, что это - лишь часть того обширного арсенала вооружения, которым Россия будет располагать, начиная от беспилотников и до боевых самолетов-истребителей нового типа, систем ПВО и сверхзвукового оружия.