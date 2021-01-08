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Российская газета

Западный военный округ получит танки Т-90М "Прорыв" и БМПТ "Терминатор"

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Источник изображения: rg.ru

Танковая армия Западного военного округа в 2021 году пополнится партией новых танков Т-90М "Прорыв" и боевых машин поддержки танков "Терминатор".

Как сообщило РИА "Новости", модернизированные танки Т-90М получили принципиально новую башню и более мощный двигатель, чем установленный на их предшественниках. Машины также оснащены новым многоканальным прицелом, который позволяет применять вооружение в любое время суток.

Одна из главных особенностей танков Т-90М "Прорыв" - способность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени, отметил командующий танковым объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Танк Т-90-М представляет собой модификацию машины Т-90А, разработанную в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Он оснащен 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина". Новый танк защищают противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс динамической защиты "Реликт".

БМПТ "Терминатор", созданная на базе танка Т-90, вооружена двумя пушками калибра 30 мм и противотанковым комплексом "Атака-Т".


Марина Ледяева

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМПТ Рамка-99
Калина СУО
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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