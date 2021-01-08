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Российская газета

Московские спасатели получили модули для отработки действий при пожаре

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Источник изображения: Комплекс городского хозяйства

Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что учебно-тренировочные комплексы установлены на полигоне Пожарно-спасательного центра, где пожарные и спасатели регулярно проводят тренировки и повышают квалификацию.

"Первый комплекс позволяет отработать алгоритм действий при возникновении ЧС на объектах газового хозяйства, газораспределительных подстанциях, в промышленной зоне или на газовых заправках, - рассказал Петр Бирюков. - Спасатели могут отработать тушение пожаров с тепловым потоком большой мощности, включая ведение разведки, локализацию горючих веществ, аварийное отключение электросетей, эвакуацию пострадавших с использованием защитных костюмов".

Учебные места второго модуля имитируют работу в условиях закрытых помещений типа коллектора, насосной станции, вентиляционной камеры, хранилища и других сооружений с ограниченным пространством.

"Благодаря этому спасатели и пожарные смогут усовершенствовать навыки ведения разведки при задымленности, поиска пострадавших, деблокирования и эвакуации людей, оказания первой помощи", - подчеркнул заместитель мэра.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что учебные комплексы оборудованы специальными системами управления, которые позволяют контролировать процесс занятий, при необходимости менять условия, корректировать задачи и вести видеозапись.

Он выразил уверенность, что новые модули будут полезны и помогут повысить уровень подготовки пожарно-спасательных подразделений Москвы.


Ирина Огилько

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