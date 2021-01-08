Крупные учения с группировками Северного и Тихоокеанского флотов пройдут в 2021 году - Минобороны России

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Силы Военно-морского флота (ВМФ) в 2021 году выполнят задачи практически во всех районах Мирового океана, запланированы учения в дальней морской зоне, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Состоятся крупные учения с группировками сил Северного флота и группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

Моряки будут задействованы в российско-белорусских манёврах "Запад-2021", примут участие в Главном военно-морском параде, продолжат экспедиционно-исследовательскую деятельность. В частности, одна из экспедиций будет осуществлена "в рамках освоения Арктики и создания благоприятных условий для реализации арктической стратегии государства", проинформировали в Миноьороны.