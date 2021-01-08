Российские саперы обезвредили кассетные авиабомбы США в Лаосе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские сапёры в рамках гуманитарного разминирования обезвредили в Лаосе кассетные авиабомбы производства США, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По данным ведомства, специалисты Международного противоминного центра ВС РФ с ноября 2020 года обнаружили уже более 100 взрывоопасных предметов в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг в Лаосе. Очищенная саперами площадь составляет около 1 гектара.

"Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что особенностью разминирования в данном районе является глубокое залегание боеприпасов (на глубине до 1,7 метра) и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска.

Группа из 32 саперов Международного противоминного центра ВС РФ была направлена в Лаос в ноябре 2020 года. Это уже третья командировка российских специалистов противоминного центра в Лаос. Предыдущие две продолжались с октября 2018 по март 2019 года и с октября 2019 по март 2020 года. Тогда было очищено 110 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 1180 взрывоопасных предметов. В основном это также были кассетные суббоеприпасы американских авиационных бомб, сброшенных США на Лаос в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.