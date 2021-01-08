Военную полицию вооружат автоматами АК-12

В этом году подразделения военной полиции в Ленинградской области получат новые автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Там отметили, что в рамках программы перевооружения соединений и воинских частей ЗВО в первой половине 2021-го сотрудники военной полиции не только получат такие автоматы, но и проведут ряд специальных учений с применением оружейных новинок на Лужском и Кирилловском полигонах.

Известно, что в прошлом году оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом и приступило к выполнению госзаказа- 2021. Всего в рамках трехлетнего задания в Вооруженные силы должны поставить более 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15.

По экспертным оценкам, АК-12 - стрелковое оружие так называемого "нового уровня". В первую очередь ими вооружают стрелковые и разведывательные подразделения, а также армейский спецназ. Солдаты по достоинству оценили преимущества нового автомата Калашникова. Он имеет небольшую отдачу при стрельбе, удобный регулируемый приклад и тактический ремень АК-12. А еще за счет съемного дульного тормоза-компенсатора автомат позволяет вести малошумный и беспламенный огонь.

Это оружие можно перезаряжать одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же автомат обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями. На нем предусмотрены режимы одиночного выстрела и очереди с отсечкой по два патрона. Для АК-12 сделали полупрозрачный магазин, который позволяет стрелку в ходе боя контролировать расход боеприпасов.

Ак-12 весит чуть более трех килограммов, имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту и солидную прицельную дальность. Наличие планки Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать на автомат коллиматорные, оптические и ночные прицелы, а также механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Это оружие можно дополнить передней рукоятью, фонарем и лазерным целеуказателем. При необходимости АК-12 оснащают 40-мм подствольным гранатометом ГП-25 или ГП-30.

Внешне автомат схож с классическим АК и сохранил надежность работы всех механизмов знаменитого "Калашникова". Уровень унификации с базовым образцом АК-74М, по некоторым данным, превысил пятьдесят процентов, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство АК-12. Для него даже подходят штатные магазины 74-й модели емкостью 30 патронов.

Все эти обстоятельства учили в Минобороны РФ при выборе автомата для боевой экипировки "Ратник". Одним из главных аргументов в пользу АК-12 стала его относительно небольшая цена. По подсчетам ведомства, новое оружие обходится военным заказчикам лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы.

Юрий Гаврилов