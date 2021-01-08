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Российская газета

Военную полицию вооружат автоматами АК-12

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

В этом году подразделения военной полиции в Ленинградской области получат новые автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Там отметили, что в рамках программы перевооружения соединений и воинских частей ЗВО в первой половине 2021-го сотрудники военной полиции не только получат такие автоматы, но и проведут ряд специальных учений с применением оружейных новинок на Лужском и Кирилловском полигонах.

Известно, что в прошлом году оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом и приступило к выполнению госзаказа- 2021. Всего в рамках трехлетнего задания в Вооруженные силы должны поставить более 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15.

По экспертным оценкам, АК-12 - стрелковое оружие так называемого "нового уровня". В первую очередь ими вооружают стрелковые и разведывательные подразделения, а также армейский спецназ. Солдаты по достоинству оценили преимущества нового автомата Калашникова. Он имеет небольшую отдачу при стрельбе, удобный регулируемый приклад и тактический ремень АК-12. А еще за счет съемного дульного тормоза-компенсатора автомат позволяет вести малошумный и беспламенный огонь.

Это оружие можно перезаряжать одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же автомат обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями. На нем предусмотрены режимы одиночного выстрела и очереди с отсечкой по два патрона. Для АК-12 сделали полупрозрачный магазин, который позволяет стрелку в ходе боя контролировать расход боеприпасов.

Ак-12 весит чуть более трех килограммов, имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту и солидную прицельную дальность. Наличие планки Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать на автомат коллиматорные, оптические и ночные прицелы, а также механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Это оружие можно дополнить передней рукоятью, фонарем и лазерным целеуказателем. При необходимости АК-12 оснащают 40-мм подствольным гранатометом ГП-25 или ГП-30.

Внешне автомат схож с классическим АК и сохранил надежность работы всех механизмов знаменитого "Калашникова". Уровень унификации с базовым образцом АК-74М, по некоторым данным, превысил пятьдесят процентов, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство АК-12. Для него даже подходят штатные магазины 74-й модели емкостью 30 патронов.

Все эти обстоятельства учили в Минобороны РФ при выборе автомата для боевой экипировки "Ратник". Одним из главных аргументов в пользу АК-12 стала его относительно небольшая цена. По подсчетам ведомства, новое оружие обходится военным заказчикам лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы.


Юрий Гаврилов

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2 комментария
№1
08.01.2021 09:54
Цитата, q
Он имеет небольшую отдачу при стрельбе,
Ух ты... Уже отменили закон сохранения импульса?
Цитата, q
удобный регулируемый приклад
При изменении длинны которого СТП уходит выше/ниже...
Цитата, q
А еще за счет съемного дульного тормоза-компенсатора автомат позволяет вести малошумный и беспламенный огонь.
Да. Но при его установке СТП уходит ниже грудной фигуры уже на дальности 100м.
То есть:
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ПРИКЛАДА И НАВЕШИВАНИЯ/СНЯТИЯ ГЛУШИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВОДИТЬ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Цитата, q
Это оружие можно перезаряжать одной рукой без передергивания затвора при смене магазина.
Это как?! Автор АК-12 "в глаза" видел?!
Цитата, q
и очереди с отсечкой по два патрона.
Два патрона мало, надо было делать по три.
Вообще говоря ТЗ на АК-12 формулировали "малограмные".
Цитата, q
и большей кучностью при стрельбе очередями.
За счёт чего? И Концерн почему-то не публикует срединное отклонение рассеивания.
Ждём, на сколько Салюков сократит расход патронов для выполнения упражнений Курса стрельб. Ведь при лучшей кучности вероятность попадания обязана вырасти, а расход патронов - сократиться.
Салюков сам себя загнал в угол.
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№2
09.01.2021 03:09
Виктор Алексеевич
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
За счёт чего?
Сто раз вам писали, но вы непробиваемый. Ещё раз: вывешенное цевьё, мушка не на стволе (да, ствол теперь не подвергается лишней обработке, которая может повлиять на кучность - не просто так убрали мушку со ствола), канал ствола усовершенствовали, ещё разные мелочи в конструкции механизма, в прикладе. Везде по чуть-чуть, везде вроде ерунда по отдельности, но в сумме всё это уже даёт более высокую кучность, не радикально более высокую, конечно, но всё же.

Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Ведь при лучшей кучности вероятность попадания обязана вырасти
А от прицельных приспособлений, от того, как прицеливается, как прижимает оружие стрелок уже вообще ничего не зависит что ли?

Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Два патрона мало, надо было делать по три.
Губич на видео уверенно кладёт очередями по два выстрела в грудную мишень-гонг со 100 м из АК-74, если прижимает хорошо автомат. Зачем больше-то? Ну кто-то чуть хуже него целится, прижимает - одна пуля пройдёт мимо, как Razvedos:


Если уж совсем плохо целится кто-то, руки трясутся, то хоть сколько пуль в очереди будет - не поможет, разве ж только чисто по теории вероятности будет очень редко попадать куда надо.
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