Предназначенный ВДВ танк "Спрут-СДМ1" проверят на морозоустойчивость

В 2021 году продолжатся государственные испытания аэромобильного плавающего танка "Спрут-СДМ1", предназначенного Воздушно-десантным войскам России.

Его уже протестировали в Черном море, где машина показала готовность выполнять боевые задачи в условиях субтропиков при температуре воздуха плюс 40 градусов. А еще - преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов. "Спрут-СДМ1" также может вести на плаву стрельбу и выходить из воды на неподготовленный берег. Эта машина транспортируется кораблями и самолетами. Ее можно десантировать в нужный район посадочным и парашютным способом.

Теперь опытную технику ждут новые экзамены. В частности, проверка на эффективность в условиях низких температур.

"Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" по плану должны завершиться к концу 2022 года. В 2023 году машину должны принять на вооружение, тогда же начнутся ее серийные поставки в части ВДВ", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе Воздушно-десантных войск.

По оценке экспертов, за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, а также новой системы управления вооружением и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрута-СДМ1" с артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров сопоставима с основными боевыми танками.

Напомним, что в мире сегодня имеется целый ряд плавающих боевых машин. В нескольких странах стоят на вооружении плавающие танки ПТ-76 советской разработки. В Российской армии есть плавающие боевые машины пехоты и десанта, а также плавающие бронетранспортеры. Однако вся эта техника оснащена легким вооружением.

Аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" создавали на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД. Обе машины имеют пушку калибра 125 миллиметров, способную стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, в том числе ракетами. Стабилизированное в двух плоскостях, это орудие фактически уравнивает "Спрут" по огневой мощи с Т-80 и Т-90. А по подвижности на суше и воде новый танк не уступает БМД-4М.

Юрий Гаврилов