Командиры «Спрутов» приступили к занятиям

В Воздушно-десантных войсках России началась подготовка командиров для новейших плавающих танков «Спрут-СДМ1», которые в настоящее время проходят госиспытания.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что с 1 декабря 2020 года был осуществлён набор на новые артиллерийские специальности.

«К занятиям приступили командиры расчётов противотанкового ракетного комплекса нового поколения «Корнет», командиры миномётных расчётов и самоходных противотанковых пушек 2С25 «Спрут», - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска России получат более 400 танков и БТР в 2021 году.