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Израильская субмарина решила не рисковать у иранских берегов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тель-Авив откликнулся на призыв своего американского союзника, направив к берегам Ирана свою подводную лодку с крылатыми ракетами для демонстрации силы и поддержки АУГ ВМС США. Иранские военные остро отреагировали на эту информацию, заявив, что субмарина будет потоплена.

В итоге данная миссия завершилась, так практически не начавшись. Израильская субмарина класса Дельфин-2» обнаружилась 5 января в районе города-курорта Эйлат (Красное море). Таким образом, подводная лодка ВМС Израиля не только не прибыла в воды Персидского залива, но даже не прошла Баб-эль-Мандебский пролив. Подтверждением этой информации служит фотография субмарины, сделанная 05.01.2021 года израильским военным репортёром Шаем Леви.

«Подводная лодка военно-морского флота, о которой сообщали все СМИ, направлялась в Иран … но благополучно прибыла в район, южного курортного города Эйлат», — заявил журналист.

Следует отметить, отмечает Free News, что Израиль идет на силовые меры только в случае если ответа не будет или израильтяне останутся безнаказанными. В свете заявлений командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о вероятном нанесении удара по израильской субмарине, Тель-Авив решил не рисковать, отозвав лодку обратно.

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Страны
Израиль
Иран
США
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