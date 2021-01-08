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«Оружие нового уровня» поступает в войска

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подразделения военной полиции общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, в наступившем году вооружат автоматами Калашникова АК-12, сообщил Западный военный округ.

«В рамках программы по перевооружению соединений и воинских частей ЗВО в первой половине 2021 года сотрудники военной полиции не только получат на вооружение, но и проведут ряд специальных учений с применением оружейных новинок на Лужском и Кирилловском полигонах» - сказано в сообщении.

Отмечено, что в минувшем году оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом и приступило к выполнению госзаказа на 2021 год.

«Всего в рамках трёхлетнего задания в Вооруженные силы РФ запланирована поставка более 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15» - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ЗВО, АК-12 является стрелковым оружием нового уровня, оснащён комплектом дополнительного оборудования. В том числе - коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 метров и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя.

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2 комментария
№1
08.01.2021 09:36
Цитата, q
По данным пресс-службы ЗВО, АК-12 является стрелковым оружием нового уровня,
Глупость. Мы повторили бесполезную возню американцев с переделкой М16 в М4. Единственный смысл тюнинга АК74 - спасти концерн Калашников от банкротства. Но, похоже, выручки от этих "новых" автоматов концерну не хватит, чтобы компенсировать потери американского рынка.
Цитата, q
коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 метров
Прицел 1П87 конструировал безграмотный. Шаг меток дальности 200м позволяет стрелять до 500м только по ростовой фигуре, а по всем более низким появились не поражаемые зоны. Например, по головной - 130м.
Цитата, q
и полупрозрачным магазином,
А для АК74 закупить такие магазины религия не позволяет?

Американцы уже на этапе войсковых испытаний программы NGSW - оружия с начальной скоростью пули примерно 1070 м/с. А мы нагло врём о "стрелковым оружием нового уровня". Кому врём?! Противник эти "новые" автоматы оценивает адекватно. Противник не дурак.
0
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№2
08.01.2021 10:01
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Американцы уже на этапе войсковых испытаний программы NGSW - оружия с начальной скоростью пули примерно 1070 м/с. А мы нагло врём о "стрелковым оружием нового уровня". Кому врём?! Противник эти "новые" автоматы оценивает адекватно. Противник не дурак.
Добавьте еще к новой винтовке компьютеризированные прицелы и современные тепловизоры и картина будет полной. Как понимаю, смена патрона означает отказ от автоматического огня и переход одиночному под управлением компьютера. Что в том числе другая дальность, точность и пробитие бронежилетов. Перестреляют как уток.
Рапорты про 70% нового оружия начинают уже раздражать.
+1
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