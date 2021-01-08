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ТАСС

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" поступили в 2020 году в ЦВО

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ТОС-1а «Солнцепек»
ТОС-1а «Солнцепек».
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Они обладают повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" поступили в мобильные подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) в Саратовской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦВО.

"В мобильные подразделения РХБ защиты, дислоцированные в Саратовской области, поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-2", - говорится в сообщении.

Всего по итогам года в войска РХБ защиты ЦВО поступило около 30 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе современные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе грузовика "Камаз", и машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8.

ТОС-2 "Тосочка" - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Она обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

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