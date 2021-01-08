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Интерфакс-АВН

Северный флот проведёт несколько учений на арктических островах

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Вице-адмирал Александр Моисеев
Вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Несколько походов российских военных кораблей в Арктику будут организованы в текущем году, сообщил в среду Северный флот (СФ).

"В 2021 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах", - говорится в сообщении.

Наряду с деятельностью в Арктике флот "продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в различных морях Атлантики", отмечается в пресс-релизе.

По словам командующего СФ Александра Моисеева, приоритетным направлением деятельности флота в 2021 году станет обеспечение военной безопасности РФ.

"В 2021 году Северный флот концентрирует свои основные усилия на подготовке группировок флота, войск и сил к решению задач по предназначению - обеспечению военной безопасности Российской Федерации в зоне своей ответственности", - сказал Моисеев, слова которого приведены в сообщении.

Командующий также подчеркнул, что "особенностью подготовки войск и сил флота в наступившем году станет подготовка к участию в совместном стратегическом учении, которое будет проходить, в том числе и в зоне ответственности Северного флота".

Кроме того Моисеев отметил, что "в 2021 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северного морского пути".

"Приоритетные задачи в сфере обеспечения военной безопасности России определены в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. В их числе - выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение применения военной силы в отношении России, повышение боевых возможностей группировок войск и сил, совершенствование комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Северный флот 1 января 2021 года получил статус военного округа.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооружённых сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Подводные силы СФ считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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